Målmandstræner og legenden Lars Høgh kender Kasper Schmeichel godt.

Rigtig godt, faktisk.

For Lars Høgh har kendt Kasper Schmeichel, siden han var helt lille, og deres relation rækker derfor også ud over træningen på fodboldbanen.

Derfor har den danske målmandstræner også et ret godt indblik i, hvad det er, der gør Kasper Schmeichel til noget særligt som målmand.

Målmandstræner Lars Høgh.

»Det, der gør Kasper speciel, det er, at han er så ærgerrig. Han vil det så meget. Han er så velforberedt, og han vil gøre hver eneste situation perfekt,« fortalte Lars Høgh til Kanal 5 i optakten til landskampen.

For Lars Høgh er det tydeligt at se ærgerrigheden i den danske keeper, der i lørdagens sejr over Schweiz i EM-kvalifikationen stod en af sit livs landskampe.

»Jeg har ikke oplevet andre, tror jeg, der har så meget ærgerrighed, som han har,« lød det fra Lars Høgh.

Uden for banen har Lars Høgh og Kasper Schmeichel også en privat relation, og efter sejren over Schweiz var der derfor også en kærlig omfavnelse mellem de to målmænd.

»Engang imellem skinner det der familiære venskab ud, og det skete lige i det moment (efter kampen, red.). Det var et super fedt øjeblik for os begge to,« fortalte Lars Høgh.

