Fodboldlegenden Lars Høgh er i bedring efter sin kræftsygdom.

OB- og landsholdslegenden stod i november frem på live-tv og fortalte, at han var ramt af kræft i bugspytkirtlen. Det gjorde han dagen før, han skulle opereres.

I dag modtager Lars Høgh kemobehandling, hvilket han til B.T. fortalte, at han skulle modtage hen over seks måneder.

I et længere interview med Fyens Stiftstidende sætter Lars Høgh ord på sin nuværende tilstand. Canceren er væk, kemoen virker, men det er en hård proces.

Lars Høgh med landsholdsmålmand Kasper Schmeichel.

»Jeg har alle de bivirkninger, man kan få. Jeg har det virkelig ad helvede til. Jeg kaster ikke op, men jeg har konstant kvalme, jeg har blæner i munden og får også svamp. Men jeg tænker på, at hvis det er så hårdt for kroppen, så må det vel også virke på den tumor,« siger Lars Høgh til Fyens Stiftstidende om den kemobehandling, han gennemgår i øjeblikket.

Men det er en Lars Høgh, der er ved godt mod. Han har trodset en sygdom, der på forhånd gav ham 10 procent chance for at overleve de første fem år, og han er tilbage i arbejde.

I B.T. takkede han for al den støtte, der har været fra hans hjerteklub OB, fra arbejdsgiveren i Brøndby og fra hele fodboldmiljøet, der har støttet ham.

I dag er han tilbage som målmandstræner i Brøndby i det omfang, han magter, mens han også har sideløbende projekter.

Landstræner Åge Hareide, assisterende landstræner Jon Dahl Tomasson og Lars Høgh ved træning.

Og faktisk har Lars Høgh også en tjans som målmandstræner på landsholdet, som han bestemt regner med at komme tilbage til.

Det bliver dog ikke i denne uge, hvor landsholdet samles til træningskampen mod Kosovo og EM-kvalifikationskampen mod Schweiz. Men han er snart landsholdsaktuel igen.

»Det er jeg til juni. Jeg er lige blevet enig med Åge (Hareide, red) om at vente til juni. De skal afsted til Schweiz og Kosovo lige om lidt, og da kunne jeg godt have taget med, men til juni er jeg ude af alt der her kemo og kan komme tilbage og stå og sparke bolde afsted med fuld styrke,« siger Lars Høgh til Fyens Stiftstidende.

Landsholdet møder Kosovo torsdag og Schweiz næste tirsdag.