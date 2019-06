Målmandslegenden Lars Høgh har aldrig været bange for at dø af sin kræftsygdom.

»Jeg kan ikke sige, hvor det kommer fra, men jeg er taknemlig for, at jeg ikke har været bange for at dø. For så var jeg ikke kommet igennem det her,« siger Lars Høgh.

OB-legenden fik tilbage i august 2018 konstateret kræft med en meget lille chance for overlevelse.

Men det var aldrig en mulighed at miste håbet for fremtiden, det fortæller han i 'Go' aften Danmark'.

Lars Høgh og familien havde netop fået en knusende besked. Det var nærmest en dødsdom, som han selv kalder det. Lægerne havde fundet kræft i hans bugspytkirtel, og chancen for at overleve lå på kun syv procent.

Men i dag kan Høgh, som er målmandstræner for det danske fodboldlandshold, og hans familie ånde lettet op.

»Der er ingen, der siger, at jeg er rask, men jeg har ikke noget cancer tilbage i mig længere,« siger Lars Høgh, der modtog sin sidste omgang kemoterapi for fem uger siden.

Det har været alt andet end let at kæmpe mod kræften, men Høgh formåede at finde troen frem midt i kemoterapi og på trods af familiens angst, og det har været med til at redde ham.

»En af lægerne havde sagt inden operationen, at chancen for at overleve ville være større, hvis man er optimistisk, og det valgte jeg at tro på og leve efter,« fortæller han.

For målmandstræneren handlede det ikke om at være jubelidiot, men om at prøve at undgå, at det mørke tog over. Det har ikke altid været nemt for ham, men han fortæller, at han har været priviligeret, fordi han ikke var bange.

Det har straks været værre for hans familie, hvor at hustruen Trine og hans to børn har været hårdt ramt af farmands sygdom. De har nok endda været hårdere ramt end hovedpersonen selv, mener han.

Men hans positive tilgang til livet og sygdommen har givet ham overskud til at være der for dem, ligesom at de har været en stor støtte for ham gennem forløbet, fortæller Lars Høgh.