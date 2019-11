»Go bedring, Høgh - Vi er med dig hele vejen,« stod der på et banner i Parken under landskampen mod Gibraltar i Parken.

Nu reagerer Lars Høgh på støtten.

I et opslag på Facebook gennem 'Herrelandsholdet' takker Lars Høgh for den store opbakning:

»Jeg vil gerne sige tusind tak for den hilsen, jeg fik fra fansene i Parken i aftes. Det havde jeg overhovedet ikke regnet med. Jeg blev meget rørt over jeres gestus, og det betyder virkelig meget for mig. Det giver styrke til det forløb, jeg er i.«

»Heldigvis har jeg fået gode nyheder, for den seneste scanning viser, at kemoterapien virker, det giver mig ikke helbredelse, men det giver mig håb og muligheder for fremtiden. - Lars Høgh,« står der i opsalget.

Det var under Knæk Cancer-ugen, at Lars Høgh fortalte til Go' Aften Live på TV2, at hans kræftsygdom var vendt tilbage efter, at han egentlig var kommet af med det efter den første kemotur:

»Hvis jeg skal være helt ærlig, har jeg det faktisk godt. Men lægerne siger noget andet. Jeg har fået et tilbagefald,« fortalte Lars Høgh dengang, inden han fortsatte:

»Det var noget af en mavepuster for min familie og mig. Jeg har haft meget fokus på at blive rask og få det inddelt, så jeg kunne blive rigtig rask og få et normalt liv igen.«

Det værste for Lars Høgh har ikke været sygdomsforløbet, det har været at se familiens reaktion:

»Jeg har været sindssygt heldig og været meget privilegeret ved, at jeg ikke har været bange på noget tidspunkt. Det værste er at se sin familie. Man siger også, det er værst for de pårørende.«

»Min familie er det vigtigste for mig. Der er bare pisse seje og kæmper så godt med det, de overhovedet kan. Uden dem ville jeg slet ikke kunne overskue at have det fokus, jeg skal have nu for at blive rask.«

Lars Høgh har derudover fortalt, at han fortsat har planer om at arbejde for Brøndby og DBU, selvom kræften er vendt tilbage.