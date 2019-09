Han var kun næsten lige kommet hjem fra VM i Rusland, da han fik den hårde besked.

Lars Høgh blev i august sidste år ramt af kræft i bugspytkirtlen.

Og til Euroman fortæller han om den dag, han bemærkede noget anderledes, og da lægen gav ham den nedslående melding.

Det var konen Tine, der først kommenterede, at målmandslegenden var lidt gul i øjnene. I første omgang tænkte han ikke mere over det, men det gjorde han efter at have været på toilettet.

Målmandstræner Lars Høgh sammen med Kasper Schmeichel, Jonas Lössl og Frederik Rønnow under Danmarks træning på Luzjniki Stadion i Moskva mandag den 25 juni 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Målmandstræner Lars Høgh sammen med Kasper Schmeichel, Jonas Lössl og Frederik Rønnow under Danmarks træning på Luzjniki Stadion i Moskva mandag den 25 juni 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Urinen var helt sort, fortæller Lars Høgh, der efterfølgende blev undersøgt og fik taget biopsier på Odense Universitetshospital.

Da han efter nogle dage skulle have svar, blev hans kække bemærkning til lægen bestemt ikke modtaget med et smil.

»Så vidste jeg, at vi ville få et skidt svar til samtalen,« fortæller Lars Høgh om den hårde dag, hvor konen Tine og hans to børn var med på hospitalet. Dommen lød på kræft i bugspytkirtlen, og forude ventede et hårdt forløb, da han skulle i kemobehandling for at gøre tumoren mindre. Beskeden tog hårdt på Høgh-familien.

»Jeg søgte Fadervor frem på min telefon. Jeg er ikke særligt troende, men det var min farmor, og som dreng var jeg med i Kirkens Korshær, når hun serverede mad for de hjemløse. Jeg fik dårlig samvittighed over, at jeg ikke kunne huske Fadervor, og jeg tænkte, at jeg fik brug for den, fordi jeg ville blive bange for at dø. Men jeg har ikke brugt den en eneste gang i hele det her forløb,« siger Lars Høgh.

I november, et par måneder efter hans kræftsygdom kom frem i offentligheden, var han gæst i 'Go' Aften Danmark', og her slog Lars Høgh én ting fast.

»Jeg er ikke bange for at dø,« sagde den tidligere målmand, der dog erkendte, at han og familien fik et chok, da de fik beskeden. For det var barske sager, han skulle kæmpe med - ikke blot fysisk men også i forhold til det faktuelle. Da familien først fik beskeden, var det med den dystre udsigt, der hedder, at kun syv procent med samme sygdom er i live efter fem år.

Tumoren blev dog så lille, at Lars Høgh blev opereret. Det gik godt, og i dag er han tilbage med både landsholdet og på banen i Brøndby.

Og det at have de positive briller på har været noget, han har haft fokus på helt fra starten, understreger han i Euroman.

Lars Høgh er tilbage med landsholdet efter sin sygdom. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lars Høgh er tilbage med landsholdet efter sin sygdom. Foto: Liselotte Sabroe

»I mit hoved har jeg først og fremmest set mig selv rask, men der var også en dør. Bag den var et mørkt rum med negative tanker. Jeg ser mig ikke som specielt sej, men jeg er meget taknemmelig over, at jeg ikke har været angst og derfor nemmere har kunnet styre tankerne væk derfra,« siger Lars Høgh.

Målmandslegenden nåede i sin karriere at spille 817 kampe for OB, hvis fans efter den triste melding om kræft-sygdommen fejrede ham med en smuk tifo med beskeden om, at de 'kæmper kamp nummer 818 sammen med ham.'

Lars Høgh har tidligere fortalt om det hårde forløb, kemobehandlingen og støtten fra mange mennesker i et interview med B.T., hvor han blandt andet også fortalte, hvor hårdt det havde været for familien.

»Når du ikke har angsten for at dø, har du et andet overskud. I den forbindelse har jeg kunnet se, hvor hårdt det har været for min kone, min søn og min datter. Derfor har jeg også haft overskuddet til at være sammen med dem,« sagde Lars Høgh.