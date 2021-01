Målmandslegenden Lars Høgh har en ny bog på trapperne.

Og den kommer til at handle om meget mere end blot fodbold. For ifølge den tidligere landsholdsspiller bliver hans sygdomsforløb nemlig den overordnede historie med enkelte nedslag i karrieren.

Det fortæller Lars Høgh til B.T.

»Bogen handler om de tanker, jeg har gjort mig undervejs i mit sygdomsforløb, og de mennesker, jeg har mødt på min vej i livet,« forklarer han.

Lars Høgh og Kasper Schmeichel ved 'Sport 2019' i Boxen i Herning. Foto: Henning Bagger

Undervejs i sit kræftforløb har den 61-årige fynbo flere gange sat ord på den svære situation, som både han og familien står midt i.

Og nu bliver der tilsyneladende åbnet endnu mere op for de tanker, der har fyldt så meget hos Lars Høgh de seneste par år:

»Jeg har været ret åben omkring min sygdom, for jeg synes, der ligger et budskab i det. Det har ikke været helt nemt undervejs, da der både er gode og dårlige tider i sådan et forløb.«

Han fortæller videre, at muligheden for at komme endnu dybere ned i sine tanker ved hjælp af en bog gjorde, at han besluttede sig for at dele sin historie.

Lars Høgh er målmandstræner på det danske herrelandshold. Foto: Liselotte Sabroe

»Det her er jo én af de mest ekstreme situationer, man kan komme ud i som familie, som jeg beskriver ret intenst i bogen. Jeg håber, det kan give folk en fornemmelse af, hvordan det er at blive ramt af en forfærdelig sygdom, som rigtig mange desværre bliver ramt af,« siger han og tilføjer:

»Mange kan muligvis identificere sig med det, og så kan det måske være med til at give lidt håb.«

Lars Høgh blev i 2018 ramt af kræftsygdommen, hvor han fik konstateret kræft i bugspytkirtlen. Siden da har han været gennem en operation og flere behandlingsforløb.

Senest i efteråret, hvor han var igennem et kemoforløb. Noget, han selv fortalte åbent om dengang. Lars Høgh har det i øjeblikket rigtig godt, lyder det afsluttende fra ham.

Den legendariske målmand nåede at spille over 800 kampe for OB, mens han samtidig repræsenterede Danmark otte gange på landsholdet.

Lars Høgh har siden karrierens afslutning været målmandstræner og er fortsat tilknyttet både Superliga-mandskabet Brøndby samt det danske herrelandshold.

Efter planen udkommer Lars Høghs nye bog, der har fået titlen 'Den lyse side', i slutningen af maj.