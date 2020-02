Giorgio Chiellini fik sine første spilleminutter siden august, da Juventus besejrede Brescia med 2-0.

Juventus får forsvarsforstærkning, når fodboldsæsonen går ind i sine afgørende måneder.

Giorgio Chiellini har været skadet siden august, men søndag fik den erfarne landsholdsforsvarer comeback for storklubben i 2-0-sejren over bundholdet Brescia.

Paulo Dybala og Juan Cuadrado scorede for Juventus, som stillede op uden Cristiano Ronaldo.

Portugiseren havde ellers scoret i de ti forudgående ligakampe, men blev sparet af træner Maurizio Sarri.

De formsvage gæster forsvarede sig godt i 37 minutter, men så gik det galt i to omgange inden for et minut.

Først lavede Florian Aye frispark på kanten af feltet og modtog sit andet gule kort for ulejligheden.

Og det efterfølgende frispark blev drejet utageligt ind i målhjørnet af Dybala, som scorede for sjette gang i sæsonen.

Med en mand i undertal lignede det en nærmest umulig opgave for de nedrykningstruede Brescia-spillere.

Noget højt tempo opererede Juventus dog ikke med, og hjemmeholdet forsømte længe at udnytte overtallet.

18 minutter før tid fik Birkir Bjarnason en mulighed for Brescia, men islændingen sendte fra kanten af feltet bolden over mål.

Efter den lille forskrækkelse strammede Juventus grebet, og kort efter afgjorde Cuadrado reelt opgøret med sin 2-0-scoring efter fikst sammenspil med Blaise Matuidi.

For at fuldende en god søndag for Juventus, blev Chiellini sendt på banen i slutminutterne.

Forsvareren med de mere end 100 landskampe ødelagde et korsbånd i slutningen af august, men er nu kampklar igen.

Sejren sender Juventus tilbage på førstepladsen i ligaen. Klubben er tre point foran Inter, der senere søndag møder Lazio.

I en anden Serie A-kamp stod danske Andreas Cornelius for oplægget til kampens enlige mål, da Parma på udebane besejrede Sassuolo med 1-0.

Efter 25 minutters spil sendte den tidligere FC København-angriber bolden på tværs fra venstre side, og bagest i feltet sendte Gervinho den over stregen.

Med sejren rykker Parma frem på syvendepladsen i Serie A.

