Det blev ikke det forår, Andreas Cornelius havde håbet på.

Efter at have spillet en del kampe for franske Bordeaux, som han har været lejet ud til i den forgangne sæson, stod det i februar klart, at Andreas Cornelius måtte opereres.

»Situationen lige nu er, at jeg er i et genoptræningsforløb, og det går rigtig fint. Jeg er klar til sæsonstarten,« siger Andreas Cornelius, der var en af mange gæster ved Fodboldfondens Velgørenhedsgalla 2019.

Det er lysken, der har drillet Andreas Cornelius i en sådan grad, at der måtte en operation til.

Andreas Cornelius ved Fodboldfondens Velgørenhedsgalla 2019. Foto: Nils Meilvang

Faktisk skal vi godt halvandet år tilbage for at finde starten på lyskeproblemerne.

»Jeg har haft lyskeproblemet i lang tid. Det startede allerede omkring juletid, da jeg var i Atalanta (julen 2017, red.). Så har jeg bare spillet med det og prøvet at få det til at gå over. Det kunne det ikke,« fortæller Andreas Cornelius.

Angriberen er derfor ikke en del af landsholdstruppen lige nu, der er samlet forud for EM-kvalifikationskampene mod Irland fredag og Georgien mandag.

I stedet har Andreas Cornelius brugt tiden hos sin italienske klub, hvorfra han var udlejet til Bordeaux i den forgangne sæson.

»De ville gerne have mig tilbage for at genoptræne der, så der har jeg kørt hele min genoptræning.«

Hvordan ser fremtiden ud for dig nu? Hvad siger Atalanta til dig med henblik på den kommende sæson?

»Jeg er Atalanta-spiller, de siger til mig, jeg er Atalanta-spiller, så medmindre der kommer noget, som alle er tilfredse med, så er jeg Atalanta-spiller,« siger Andreas Cornelius.

Andreas Cornelius nåede 20 ligakampe med tre mål til følge for Bordeaux i den netop overståede sæson.