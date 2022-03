Kasper Dolberg har fået en skidt optakt til weekendens storkamp.

For inden lørdagens kamp mod mægtige Paris Saint-Germain, bliver den danske landsholdsstjerne kritiseret af sin franske træner, Christophe Galtier.

Nice-træneren er nemlig på ingen måde tilfreds med sin angriber i øjeblikket.

»Han (Kasper Dolberg, red.) er nødt til at sende mig signaler. Han er nødt til at vise mig mere handlekraft, for hans attitude indikerer nogle gange, at han ikke er med i kampen,« siger Galtier ifølge radiostationen France Bleu Azur og tilføjer:

»Jeg tror ikke, at jeg kan ændre ham, men det er op til ham at være mere aggressiv.«

Årsagen til Nice-trænerens opsang til den danske stjerne kommer efter flere uger, hvor Dolberg har været henvist til bænken i den franske storklub.

Ifølge Christophe Galtier er det altså danskerens attitude, der blandt andet gjorde, at den 24-årige fodboldspiller kun fik spilletid i én ud af fire ligakampe i februar.

Kasper Dolberg har generelt haft en svær tid i det franske, hvor han siden skiftet i 2019 har været forfulgt af vanvittigt uheld.

Her er han nemlig blevet smittet med coronavirus hele tre gange, fået blindtarmsbetændelse samt fået konstateret sukkersyge.

Dolberg har ligeledes været udsat for indbrud i hjemmet, hvor han blandt andet fik stjålet en Porsche.

Og kort efter han kom til klubben, stjal en holdkammerat hans ur, der havde en værdi på en halv million kroner.

Danskeren har i denne sæson spillet 21 kampe for Nice, hvor han står noteret for syv scoringer.