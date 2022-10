Lyt til artiklen

Onsdag morgen løftede DBU sløret for den officielle VM-sang, der skal være soundtracket under tidernes mest kontroversielle fodboldslutrunde, som skydes i gang i Qatar om under en måned.

Men sangen 'Skulder ved skulder' dribler let og elegant uden om al den kritik, der er haglet ned over slutrunden, der foregår i et land, hvor homoseksuelle forfølges, hvor kvinder har begrænsede rettigheder, og hvor migrantarbejdere lever under slavelignende forhold.

Og det er faldet Bo Kampmann Walter, forfatter og lektor ved Center for Medievidenskab ved Syddansk Universitet, for brystet, at sangen er 'fuldstændig blottet for kritik'.

»Det er jo ækelt, sangen i al sin lallegladhed lukker øjne og ører for alt det uhyrlige, der foregår i verden og i særdeleshed i Qatar. Så bliver det ækelt,« siger Bo Kampmann Walther i P1 Morgen.

Han understreger dog, at slutrunden for alles vedkommende bliver 'VM i dobbeltmoral', når ingen har tænkt sig at gøre alvor af boykot-truslerne.

»Lad os sige det, som det er – det bliver også med en ufattelig dårlig smag i munden, og vi kryber ind i et musehul og tænde for den store fladskærm og sidde og lade os underholde, mens vi i virkeligheden skulle skamme os.«

Senere i udsendelsen bliver DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer, konfronteret med kritikken.

Og han pointerer, at kunstnerne bag sangen, blandt andre Ankerstjerne og Burhan G, er gået efter en tidsløs sang, der bakker op om landsholdet – og så er DBU kritisk andre steder end i musikken.

»Jeg synes godt, at man både kan være kritisk – det er vi i kronikker og i interviews – og samtidig knuselske det her landshold. Men det er fair, at han (Bo Kampmann Walther, red.) har det sådan – og han har jo alle muligheder for at slukke for fjernsynet, men jeg håber bare, at han også respekterer, hvis nogle har lyst til at være lalleglade og juble, når Danmark scorer,« siger Jakob Høyer.

