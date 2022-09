Lyt til artiklen

Der hersker stor uenighed, om det var den rette beslutning at aflyse alle Premier League-kampe i denne weekend og mandag.

Flere prominente engelske fodboldnavne har nemlig udtrykt deres utilfredshed med beslutningen.

Det var selvfølgelig en beslutning, som blev taget efter dronning Elizabeth sov stille ind torsdag aften.

Årsagen til utilfredsheden med beslutningen er, at man ikke får muligheden for at hylde og mindes dronningen, som man som oftest gør inden engelske fodboldkampe, når store engelske personligheder går bort. Det så man eksempelvis ved en cricketkamp lørdag mellem England og Sydafrika, hvor der blev holdt et minuts stilhed for at hædre den engelske dronning.

The Oval honours Queen Elizabeth II with a minute's silence. pic.twitter.com/GIVm6hEeTL — Sky Sports Cricket (@SkyCricket) September 10, 2022

»På baggrund af de fantastiske og rørende scener på The Oval, (engelsk cricketstadion, red.) er det en skam, at der ikke spilles fodbold denne weekend, så man mister muligheden for at vise respekt,« skriver den legendariske tidligere angriber for det engelske landshold Gary Lineker på Twitter.

Til cricketkampen spillede England med sorte sørgebind, og det ærgrer også den tidligere Liverpool-angriber Peter Crouch, at man ikke fik lov til at hædre og mindes dronningen på samme måde i weekendens Premier League-runde.

»Jeg ved, at det bare er sport og nogle ting er større end det, men forestil jer lige, hvis alle kampe blev spillet i denne her weekend,« skriver Crouch på Twitter og fortsætter:

»Sørgebind, komplet stilhed, nationalhymnen og millioner af seere verden over, der ser på. Er det ikke bedre end at aflyse?« skriver den tidligere engelske landsholdsspiller.

Dronning Elizabeth var ikke elsket i Liverpool. Foto: JAMES WHATLING Vis mere Dronning Elizabeth var ikke elsket i Liverpool. Foto: JAMES WHATLING

Manchester United-legenden Gary Neville er enig med sine landsmænd.

»Sport kan demonstrere den respekt bedst, som dronningen fortjener,« skriver han på Twitter.

Lørdag stod det klart, at dronning Elizabeths begravelse skal finde sted mandag 19. september klokken 11.00 i Westminster Abbey.

Det står dog endnu ikke klart, hvornår de engelske ligaer vil genoptages.