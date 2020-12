Den kendte sportsjournalist Weibar Muñoz langer kraftigt ud efter Everton-spilleren James Rodríguez.

Han mener, ifølge Marca.com, at Rodríguez mangler selvdisciplin, hvilket har medført en række skader hos midtbanespilleren.

»Jeg bliver ved med at tænke på det, for det skete også for ham i Real Madrid og Bayern München, og nu sker det for ham i Everton. Han har et psykologisk problem.«

»Jeg tilskriver det hans lykkelige liv, fordi han har et stort udvalg af modelvenner,« sagde Weibar Muñoz ifølge Win Sports.

Journalisten mener ikke, at Rodriguez er opmærksom på sin fysiske tilstand:

»Hvad jeg tror, og tilgiv mig for at være ærlig, så er James Rodríguez nødt til at vælge mellem fodbold og at tage vare på sig selv 100 procent. Ellers skal han dedikere sit liv til showbusiness.«

Den 29-årige Rodríguez skiftede i september fra Real Madrid til Everton.

Her skrev han under på en toårig kontrakt, og det samarbejde kan forlænges med yderligere et år, hvis klubben ønsker det.

Skiftet betød også, at det er tredje gang i midtbanespillerens karriere, at han skifter til et hold, der trænes af Carlo Ancelotti.

Første gang var i 2014, da Rodríguez efter at have fået sit helt store internationale gennembrud ved at spille en fornem VM-slutrunde blev købt af Real Madrid, hvor Ancelotti var træner.

Tre år senere lejede den spanske klub Rodríguez ud til Bayern München, som Ancelotti nu stod i spidsen for.

Nu fortsætter samarbejdet altså i Premier League.