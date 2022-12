Lyt til artiklen

Diktatorens forsøg på at være sjov faldt ikke – faktisk slet ikke – i god jord hos Nadezhda Karpova.

For da den belarusiske præsident Aleksandr Lukasjenko forsøgte sig med lidt sjov under mødet med Vladimir Putin, jokede han med, at de to statsledere ikke kunne finde ud af, hvem af dem, der er værst.

Og det fik den russiske fodboldspiller til at lange brutalt ud efter sin landsmand og Lukashenko.

Blandt andet kaldte hun Putin for 'Affald.'

Russia forward Nadezhda Karpova (6) works to get the ball past U.S. defenders Casey Short (14) and Meghan Klingenberg, right, in the first half of an international friendly soccer match in Frisco, Texas, Thursday, April 6, 2017. (AP Photo/Tony Gutierrez) Foto: Tony Gutierrez Vis mere Russia forward Nadezhda Karpova (6) works to get the ball past U.S. defenders Casey Short (14) and Meghan Klingenberg, right, in the first half of an international friendly soccer match in Frisco, Texas, Thursday, April 6, 2017. (AP Photo/Tony Gutierrez) Foto: Tony Gutierrez

'Du er skrald. Du bliver stadig dømt. Du er ikke bare giftig. Du er en fascist, som vi ikke har brug for i denne verden,' skrev hun i en story på sin Instagram-profil ifølge Newsweek.

'Jeg håber, du får det, du fortjener.'

Karpova er 27 år gammel og spiller i Barcelona-klubben Espanyol. Fra starten har hun været yderst kritisk af det russiske styre og en voldsom kritiker af Ruslands invasion af Ukraine.

Tidligere på året fortalte hun også til BBC, hvor meget præsident Vladimir Putin ifølge hende har ødelagt.

»Putin tog alt fra os, han tog vores fremtid,« sagde hun i juni.

Nadezhda Karpovas fornavn betyder i øvrigt 'håb' på russisk