Han drak for meget.

Sådan lød påstanden fra den italienske Juventus-spiller Giorgio Chiellini om sin tidligere holdkammerat hos 'Den Gamle Dame' Arturo Vidal, der i dag tørner ud for Barcelona.

Påstanden kom Chiellini med i sin nye selvbiografi 'Io, Giorgio', og den er også nået frem til Arturo Vidal selv, der har valgt at reagere på den.

På sin Instagram-profil holdt Vidal en live-sending, hvor han gav udtryk for, hvad han mente om udmeldingen fra Chiellini, skriver Goal.com.

Juventus' midfielder of Chile Arturo Vidal (front) celebrates after scoring a penalty with Juventus' defender Giorgio Chiellini during the serie A football match between Juventus and Palermo on May 5, 2013 at the Alps stadium in Turin.

»Folk har fokuseret på de værste ting, Chiellini har sagt. Jeg kan ikke se, hvorfor man skal sige de ting; det irriterede mig,« siger Arturo Vidal.

I bogen skriver Chiellini, at alkohol var en lille svaghed for Arturo Vidal, der nogle gange drak mere, end han burde.

Her husker han især en træningslejr i USA, hvor han måtte hives ud af sengen for at komme til træning, og daværende træner Antonio Conte skulle have været rasende.

»Vi prøvede også vores nye træningsudstyr den dag. Vi var alle klædt i sort i 40 graders varme. Conte (Antonio Conte, Juventus' daværende træner, red.) kunne ikke vente med at smide ham ud af truppen og statuere et eksempel,« fortæller Chiellini i bogen.

Ved træningen klarede chileneren sig dog ganske flot, og Chiellini har også rosende ord til overs for Vidal. Det har Barcelona-spillere også noteret sig.

»Han kalder mig også en mester. Han ringede og forklarede mig det. Jeg gjorde ikke noget, jeg ikke måtte. Jeg måtte godt gå ud. Jeg er et menneske som alle andre. Jeg arbejder hårdt, og hvis venner mødes, tager jeg med, hvis klubben giver mig lov,« siger han ifølge Goal.

Chiellinis selvbiografi har trukket en del overskrifter allerede, da der også bliver langet ud efter andre tidligere holdkammerater - Mario Balotelli og Felipe Melo.

