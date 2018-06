Det var en iøjnefaldende kritik, Daniel Wass kom med, da han lørdag eftermiddag stod frem i BT og pegede fingre af DBU og landstræner Åge Hareide.

Celta Vigos danske midtbaneprofil sagde i et stort interview, at det ikke var sandt, da Åge Hareide i oktober 2016 fortalte, at det var en skade, der holdt Wass ude af landsholdstruppen i forbindelse med to vigtige kvalifkationskampe frem mod VM.

For det var det ikke. Det var i stedet personlige problemer, der fik Wass til at melde fra til landsholdet. Det så derfor særdeles mystisk ud, da midtbanespilleren allerede dagen efter afbuddet blev meldt ud, spillede for sin klub mod FC Barcelona. For hvordan kunne han gøre det, når han var skadet?

Wass' afbud fik stor opmærksomhed, og nu kritiserer La Liga-spilleren DBU og landstræneren for at bryde aftaler og dermed være årsagen til, at midtbanespilleren blev 'hængt ud'.

»Jeg sagde til Åge, at jeg var ligeglad med, hvad der blev meldt ud om min aflysning, for det kom og kommer ikke andre ved, hvad det var for nogle personlige årsager, der var årsag til mit afbud. Så kunne DBU skrive en skade, eller hvad de ville. Bare de ventede til efter Barcelona-kampen. Det gjorde de ikke. De meldte en skade ud dagen inden kampen, og så er det mig, som står som skurk, mens Åge og DBU ikke får kritik for at vælge en af Danmarks bedste spillere fra til VM.« siger Wass i interviewet med BT.

Nu svarer landstræner Åge Hareide igen på kritikken.

»Jeg skal forklare hele sagen. Når det gælder Daniel Wass, så jeg, han var ude i dag i en artikel i BT. Han meldte fra til turen til Japan i 2016, fordi han var slidt. Så ringede han til mig og sagde, at han havde en personlig årsag til at melde fra til den næste trup, som var i oktober mod Polen og Montenegro. Jeg sagde ’okay, det der er personligt må blive mellem Daniel Wass og mig’. For jeg kommer aldrig til at udlevere spiller, der siger til mig, at de tumler med noget personligt. Så melder han fra til truppen, og jeg får et spørgsmål på pressekonferencen, om hvorfor Daniel Wass ikke er med. Jeg svarer, at han er skadet. Det var det. Da han så spiller mod FC Barcelona bryder helvede løs. Jon Dahl Tomassen sad samtidig i et interview på tv, og man kan godt sige, at vi dækker over ham (Wass, red.), når vi gør det. Men samtidig udtager vi ham til næste landsholdssamling. Og det er meget vigtigt at få med. Han blev udtaget næste gang mod Kazakhstan og Tjekkiet, hvor han også spillede. Næste gang vi så skal afsted – til Kazakhstan i sommeren 2017 melder han fra igen, fordi han var slidt. Der kom andre spillere ind, og holdet begyndte at fungere. De spillere, som var med der, var loyale mod holdet. Daniel Wass har aldrig været illoyal. Det er noget, der er kommet frem på en eller anden måde. Jeg har aldrig kaldt ham illoyal. Han har ikke stillet op, når han har fået tilbuddet. Det er det eneste, der er sket med Daniel Wass. Intet andet. I må spørge Daniel Wass hvad problemet var oprindeligt. Det må han selv vælge, om han vil svare på eller ej. Så enkelt er det,« siger landstræneren på pressemødet efter nullerten mod Sverige.

Daniel Wass udtrykker i interviewet med BT sin undren over ikke at være en del af Åge Hareides VM-trup, når han 'er en af Danmarks bedste spillere'. Midtbanespilleren var blandt de reserver, der var en del af landstrænerens 35-mands-trup, men da truppen sidste weekend blev skåret ned til 27 spillere, røg Wass ud. Herefter er den tidligere Brøndby-spiller kommet med sin kritik, og spørgsmålet er nu, om han efter bredsiden har en fremtid på landsholdet. under Åge Hareide? Landstrænerens svar er tvetydigt.

»Fremtiden for Daniel Wass, bestemmer Daniel Wass selv. Leverer han gode kampe, er det godt. Men det er klart, at det bliver svært, når han skal se de andre i øjnene, når han kommer tilbage, efter han har sagt, han er en af de tre-fire bedste danske spillere. Så må vi se, og så må han jo vise det,« siger han.

Daniel Wass mener, at landstræneren mellem linjerne har kaldt ham for illoyal. Men det vil Åge Hareide ikke høre tale om. Han har valgt ikke at udtage Daniel Wass, fordi han selv har sagt for meget fra, fastslår han.

»Han har selv valgt at stå udenfor. Når man siger nej til noget, er der andre, der kommer ind. De gør et stykke arbejde og skaber en holdånd og et hold. Jeg har hele tiden sagt, at loyalitet er vigtigt, og han har ikke været illoyal. Det har ikke noget med det at gøre. Men han har faktisk selv sagt fra ved at være slidt og have personlige problemer. Som landstræner tager jeg dem, der ikke har personlige problemer og ikke er slidt. Dem vælger jeg. Det er vel fair nok, »slutter Hareide med et retorisk spørgsmål.

29-årige Daniel Wass står i dag noteret for 16 landskampe. Blot de to har været under den nuværende landstræner.