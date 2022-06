Lyt til artiklen

Nadia Nadim har gemt sig fuldstændig for kritiske spørgsmål om hendes ambassadørskab for VM i Qatar.

Men på mandag kan mikrofonerne fra den danske presse ikke undgåes længere, og danskerne får - forhåbentligt - en forklaring på, hvorfor Årets Dansker anno 2017 har valgt at promovere en udskældt slutrunde i et land, der blandt andet kritiseres for at bryde menneskerettighedslovene, og hvor homoseksualitet er ulovligt.

Torsdag var hun nemlig en del af den landsholdstrup på 23 spillere, som Lars Søndergaard udtog til sommerens EM-slutrunde i England, og fordi hun bliver en del af landsholdet, så bliver hun skubbet ud foran mikrofonerne - og ifølge DBU allerede på mandag.

For nylig fortalte Lars Søndergaard til DR, at det var et krav, at Nadim forklarede sig, hvis hun blev fundet god nok og skulle udtages.

Og ved torsdagens udtagelse lagde han ikke skjul på, at han håber, at Nadim kan levere svar på mange af de spørgsmål, der er opstået i kølvandet på hendes ambassadørskab.

»Nadia har helt sikkert en mening om det hele. Jeg ved ikke, om hun kan forsvare det valg, hun har taget, men jeg håber da, at hun kan give et indblik i, hvad hun har tænkt sig at bruge ambassadørskabet til.«

»Nadia er jo ikke en dum pige, selv om hun sommetider kan virke sådan, når hun ikke vil udtale sig. Hun kan også virke arrogant, men hun er en intelligent pige, der sikkert har nogle argumenter for, hvorfor hun har gjort det.«

»Indtil denne sag har hun jo altid talt de svages sag, så det er måske også lidt det, der kommer bag på os, at hun går den vej. Det må vi så afvente og høre fra hende. Men jeg har valgt at tage hende med, fordi DBU gav grønt lys. Jeg skulle se på, om hun var god nok - og det har jeg gjort,« siger landstræneren, der fortæller, hvorfor det er nødvendigt for ham, at Nadim taler med pressen:

»Vi vil gerne være folkets hold. Vi vil være åbne, vi stiller os til rådighed for presse, fans og små piger, der vil have autografer. Det er os alle - og derfor stiller Nadia sig også til rådighed, når hun er en del af landsholdet.«

Nadim har siden begyndelsen på flirten med VM i Qatar i december 2021 været fuldstændig afvisende, når B.T. har forsøgt at få hende i tale.

Mandag bliver hun - efter planen - stillet overfor mikrofonerne, men landstræner Lars Søndergaard kan ikke garantere, hvad der kommer ud af det - han opfordrer dog til åbenhed fra landsholdsspilleren, der er noteret for 99 landskampe.

»Jeg har sagt, at hun simpelthen er nødt til at stille sig til rådighed. Vi har et princip om, at vi gerne vil være åbne. Jeg kan ikke sige det tydeligere. I vores trup vil vi være åbne overfor alt. På et tidspunkt, hvis I bliver ved at spørge, kan det være, at det bliver for meget, fordi det går udover fokus. Men hun skal nok stille op der - og jeg siger: ALLE stiller op. Hun kommer ind som landsholdsspiller, og selv om det er private spørgsmål, hun får, så svarer hun på det,« siger landstræneren, der endnu ikke vil spå om konsekvenserne, hvis Nadim møder op med 'ingen kommentarer'.

Ved torsdagens udtagelse lagde Søndergaard ikke skjul på, at Nadims udtagelse bunder i, at den 34-årige angriber tilfører holdet noget helt særligt på banen.

Det har altså umiddelbart vægtet højere, end at Nadim er gået stik imod DBU's kritiske linje omkring Qatar og slutrunden i landet.

»DBU har sagt, at det ikke skal afholde hende fra at komme på landsholdet. Man er uenig med hende og sympatiserer ikke med det valg, hun har foretaget. Men man har også valgt at sige, det ikke skal påvirke en eventuel udtagelse, hvis hun var klar. Og det er det, jeg har forholdt mig til. Jeg har ikke forholdt mig til det politiske - jeg har forholdt mig til to ting.«

»På det spillemæssige er der ingen tvivl om, at hun med hendes erfaring og den måde, hun er på - sommetider arrogant og Zlatansk (Zlatan Ibrahimovic, red.) - kan score mål, hvis vi får behov for det.«

»Og så har vi vurderet, at der ikke kommer til at være uro i gruppen, fordi hun er med. Nadia er som person, den Nadia, der altid har været med - og hun har altså været på landsholdet længe. I gruppen kender vi hende, og man sætter pris på hende, selv om man måske ikke er enig i hendes valg - men vores og spillernes øjne er rettet mod EM, og der kan vi godt bruge Nadia.«

»Jeg har fulgt den beslutning, der er taget ovenfra. Jeg er lønnet af DBU, og det ville da være mærkeligt, hvis jeg satte de bedste spillere af, fordi jeg har en mening om dem. At jeg satte Pernille Harder af, fordi hun er homoseksuel, hvis jeg havde en anden mening om det. Det gør jeg absolut heller ikke.«

Og på den måde spiller Lars Søndergaard altså bolden over til ledelsen i DBU.

