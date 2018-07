Landstræner Lars Søndergaard er ikke begejstret for timingen i Nadia Nadims ønske.

Torsdag aften gav den danske landsholdsstjerne udtryk for, at hun vil forlade sin klub Manchester City, fordi hun ikke er faldet til.

»Det bedste for landsholdet er, at hun spiller i en god klub, der har internationale kampe. Og for min skyld må det gerne være Manchester City. Så for min skyld behøver der ikke være en masse hurlumhej med et klubskifte nu, for det tager altid tid at integrere sig,« siger Lars Søndergaard til DR Sporten.

Landsholdsangriberen Nadia Nadim vil væk fra sin klub Manchester City. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landsholdsangriberen Nadia Nadim vil væk fra sin klub Manchester City. Foto: Liselotte Sabroe

Nadia Nadims udmelding kommer en måned inden den næste VM-kvalifikationskamp mod Kroatien og under et år til VM 2019 i Frankrig. Lars Søndergaard er overrasket over udmeldingen, fordi han troede, at der efter en svær start var sket fremskridt.

»Det forår, hun havde, hvor hun ikke spillede ret meget og kun kom ind fra bænken, det var ikke tilfredsstillende. Men jeg havde fået fornemmelsen af, at hun skulle til at spille mere her i efteråret. Jeg havde hørt, at de ville satse på Nadia, så det kommer som en overraskelse, at hun vil væk,« siger Lars Søndergaard.

Nadia Nadim i en duel i en landskamp mellem Danmark og Kroatien i 2017. Foto: DENIS LOVROVIC Vis mere Nadia Nadim i en duel i en landskamp mellem Danmark og Kroatien i 2017. Foto: DENIS LOVROVIC

Til BBC har Nadia Nadim forklaret, at hun i lang tid ikke har følt sig hjemme. Derfor håber hun, at Manchester City vil imødekomme hendes ønske om at komme fri af sin kontrakt.

»Det er en fantastisk klub på mange måder, men det er det ikke for mig. Jeg har aldrig følt mig hjemme i Manchester eller i Manchester City, og jeg har gjort det klart for ledelsen, at jeg vil væk. Det er en følelse, jeg har haft længe,« siger Nadia Nadim og fortsætter:

»Jeg håber bare, klubben respekterer mig som person og accepterer min 'transfer request'. Jeg håber, at situationen bliver løst snart, så jeg kan koncentrere mig om at spille fodbold og være glad.«

Nadia Nadim skiftede for et halvt år siden til Manchester City. Hendes kontrakt løber til udgangen af 2019.