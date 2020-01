Betting- og casinofirmaet LeoVegas har i Sø- og Handelsretten tabt en sag til DBU om såkaldt parasitmarkedsføring. Alt i alt skal der betales en bøde på 600.000 kroner.

I kampagnen, der løb af stablen i forbindelse med verdensmesterskaberne i fodbold i 2018, medvirkede blandt andre kvindelandsholdets angrebsprofil Nadia Nadim, standupkomikeren Uffe Holm samt Thomas Gravesen, der tidligere har spillet i Real Madrid og nu er ansat som fodboldkommentator på Discovery Networks.

Men LeoVegas' tabte retssag får ikke konsekvenser for angrebs-esset Nadia Nadim, siger landstræner Lars Søndergaard til B.T.:

»Nej, det gør det ikke, i og med at det er LeoVegas, der har forbrudt sig mod lovgivningen. Man kan jo altid sige, at spillere skal tænke over, hvad de involverer sig i. Men jeg har ingen fornemmelse af, at Nadias handling er sket af ond vilje. Hver især kæmper spillerne på landsholdet hårdt for at tjene penge.«

LeoVegas præsenterer Nadia Nadim og Thomas Gravesen som nye fronfigurer: ons. 16. maj. 2018 kl. 13:08 LeoVegas præsenterer Nadia Nadim og Thomas Gravesen som nye fronfigurer Kommentarer: 0 Fra Markus Földvary LeoVegas har netop præsenteret to nye… https://t.co/aFe2xO6DZm pic.twitter.com/Xykf51BXZh — BetXpert (@BetXpert) May 16, 2018

Så det er ikke sådan, at du fra DBU's øverste ledelse har fået besked om, at du fremover ikke kan udtage hende til landsholdet?

»Nej, nej!«

Er hun stadig inde i billedet til landsholdsdeltagelse?

»Jo, jo! I øjeblikket spiller hun jo godt i Paris Saint-Germain. Desuden er hun skadesfri. Så der er store muligheder for, at hun bliver udtaget til vores næste opgave (Algarve Cup i marts, red.).«

Hvad er din holdning til sagen?

»Jeg blander mig udenom. Det er en sag, som juristerne i DBU har taget sig af. Jeg har kort fået refereret sagen, men det er ikke noget, jeg i forhold til landsholdet er blevet spurgt om.«

Har du talt med Nadia Nadim om sagen?

»Nej, det har jeg ikke. Havde man i DBU ment, at hun havde forbrudt sig alvorligt, kan det da godt være, at jeg havde fået besked på, at der ikke er plads til hende på landsholdet. Men det er slet ikke sagen.«

Danmarks Nadia Nadim fejrer en scoring mod Georgien i EM-kvalifikationskampen 12. november 2019 på Viborg Stadion. Foto: Henning Bagger Vis mere Danmarks Nadia Nadim fejrer en scoring mod Georgien i EM-kvalifikationskampen 12. november 2019 på Viborg Stadion. Foto: Henning Bagger

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Nadia Nadim om sagen. Dette er ifølge hendes agent, svenskeren Michael Kallbäck, ikke muligt.

»Hun ønsker ikke at udtale sig om den. Når det er sagt, mener Nadia, at hun ikke har gjort noget forkert,« siger Michael Kallbäck.

Michael Kallbäck kalder det for latterligt, at et andet dansk medie har udlagt sagen til at være et mellemliggende mellem hende og DBU.

»Vi ikke er enige i dommen. Men sagen har intet med Nadia at gøre, da den ikke er rettet mod hende, men mod LeoVegas,« siger Michael Kallbäck, der understreger, at Nadia Nadim ikke var til stede i retten, da den blev behandlet her.

Til gengæld ønsker Michael Kallbäck ikke at udtale sig om, hvorvidt Nadia Nadim har modtaget honorar for at deltage i annoncekampagnen.

»Naturligvis er hun blevet betalt for at medvirke, men dette er irrelevandt i dette tilfælde. Hvad en spiller specifikt tjener, er ikke noget, jeg har nogen som helst kommentarer til,« lyder hans slutreplik.