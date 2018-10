Landstræner Lars Søndergaard er efter Danmarks missede VM allerede begyndt at se frem mod EM i 2021.

København. Tirsdag aften glippede VM-billetten for de danske fodboldkvinder, da holdet tabte 1-2 til Holland i Viborg og dermed samlet tabte 1-4 over de to playoffopgør.

Landsholdet, der i 2017 vandt sølv ved EM, kan derfor holde fri i sommeren 2019 og i stedet se frem mod EM-kvalifikationen, der begynder i efteråret næste år.

Der er næsten tre år til den næste mulige slutrunde for Danmark, men i jobbet som landstræner har der altid været nok af tid til forberedelse. Landstræner Lars Søndergaard er allerede begyndt at se fremad.

- Vi skal stille og roligt til at kigge på et hold, der kan kvalificere os til et EM. Der er mange unge, dygtige spillere, også uden for truppen her. De skal nok også have noget landskampsrutine, således de er klar til EM, siger Lars Søndergaard.

Med nye unge talenter på vej kan han ikke afvise, at nogle af spillerne fra det nuværende hold bliver udskiftet.

- Der vil sandsynligvis ske noget, men det er ikke sådan, at vi siger: "nu cutter vi holdet." Det har de absolut ikke fortjent.

- Men sandsynligheden for udskiftning er selvfølgelig stor, fordi der kommer nye nedefra, siger landstræneren.

Han forklarer, at det til tider kan være hårdt at vente på den næste slutrunde, fordi der er så lange pauser imellem, at han kan arbejde med landsholdsspillerne.

- Det er selvfølgelig svært. Det er næsten det frygtelige ved at være landstræner. Spillerne har en kamp i deres klubber i næste weekend, men vi andre kommer til at sidde og kigge lidt, siger han.

Landstræneren har en fornemmelse af, hvad han skal bruge tiden på, næste gang der er landsholdssamling.

- Holdet har tidligere spillet meget direkte, og det vil vi selvfølgelig stadig gerne gøre, men vi skal være lidt mere i boldbesiddelse. Vi vil gerne kunne presse modstanderen lidt mere med bolden, siger han.

- Og så skal vi udvikle det høje pres, som fungerer langt hen ad vejen for os.

Den missede VM-billet vil han ikke bruge flere kræfter på. Han blev ansat som landstræner, efter Danmark blev tildelt et skrivebordsnederlag på 0-3 til Sverige. Derfor var han forberedt på, at kvalifikationen ville blive en udfordring.

- Da jeg kom til, vidste jeg jo godt, at vi havde tabt den kamp til Sverige med 0-3, og at vi måske skulle håbe på playoff.

- Det er altid dejligt at kunne se frem til et VM, men det kan vi ikke gøre noget ved nu, siger landstræneren.

/ritzau/