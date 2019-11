Luis Enrique går nu til frontal-angreb på sin forgænger som spansk landstræner.

»Roberto Moreno var illoyal. Den eneste, der er ansvarlig for, at han ikke er en del af min stab, er mig selv,« sagde han på et pressemøde tirsdag.

Der blev under stor medieopmærksomhed skiftet ud på den spanske landstrænerpost i sidste uge. Ud røg Roberto Moreno umiddelbart efter, at han succesrigt og ubesejret havde ført Spanien til sommerens EM-slutrunde.

Tilbage vendte i stedet Luis Enrique, der tidligere på året havde trukket sig på grund af datterens alvorlige leukæmi-sygdom.

Luis Enrique er tilbage som spansk landstræner. Foto: GABRIEL BOUYS

Og Roberto Moreno røg altså helt ud i kulden - selv om han tidligere havde været assistenttræner i Luis Enriques første landstrænerperiode.

På onsdagens pressemøde blev det for første gang forklaret, at det ikke var præsidenten for det spanske fodboldforbund, Luis Rubiales, eller forbundets sportslige leder, Jose Molina, der tog den beslutning. Det skriver franske El Pais. Det var udelukkende Luis Enriques beslutning, og det skyldtes et møde mellem ham og Roberto Moreno 12. september i år.

»Det er den eneste dag, jeg har haft kontakt med ham. Vi mødtes hjemme hos mig i 20 minutter, hvor han fortalte mig, at han ønskede at stå i spidsen for holdet ved EM i sommer, og han derefter ville vende tilbage til at blive min assistent, hvis jeg ønskede det,« siger Luis Enrique, der ikke blev glad for at høre den oplysning.

Da den tidligere FC Barcelona-træner trak sig i sommer for at være hos sin datter, meddelte Roberto Moreno nemlig omvendt, at han ville træde tilbage når som helst, Luis Enrique ville vende tilbage.

Roberto Moreno fik kun kort tid som spansk landstræner. Foto: GABRIEL BOUYS

»Han ville fortsætte. Det var en stor mulighed for ham, og han har arbejdet hårdt for det. Han er ambitiøs, og det er en kvalitet at være ambitiøs, men det er også illoyalt,« buldrede Luis Enrique på dagens pressemøde:

»Jeg ville aldrig selv havde gjort det, og jeg ønsker heller ikke nogen med sådan nogle holdninger i min stab. Overdreven ambition er ikke en dyd, men en defekt. Jeg fortalte ham på vores møde, at jeg aldrig ønskede ham som assistenttræner igen. Jeg fortalte ham, at jeg er stærk, og at jeg ønskede at vende tilbage til arbejdslivet igen, men at jeg ikke vidste, hvornår det ville ske.«

Luis Enrique fortalte videre på pressemødet, at han ikke selv havde givet fodboldforbundet besked om, at han var klar til at vende tilbage. Det var ledelsen, der henvendte sig til ham.

Spanien er ved sommerens EM placeret i Gruppe E, og holdet skal blandt andet spille på hjemmebane i Bilbao.