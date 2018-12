Åge Hareide er som bekendt landstræner for det danske fodboldlandshold. Men hans pas er norsk.

Og mens mange danskere nyder lokalopgørene mod blandt andre Sverige og Norge, ser Åge Hareide anderledes på det:

Han er glad for, at Danmark ikke kom i pulje med Norge, da der søndag blev trukket grupper forud for EM-kvalifikationen i fodbold.

Muligheden var der, eftersom Danmark lå i andet seedningslag og Norge i tredje.

»Der bliver alt for meget fokus på Danmark og en norsk landstræner, så jeg er egentlig bare glad for, at vi slipper for det,« sagde han på en telefonkonference efter lodtrækningen i Dublin.

Danmark blev i stedet placeret i gruppe med Schweiz, Irland, Georgien og Gibraltar.

En gruppe, der på det nærmeste kan betegnes som en drømmepulje.

Åge Hareide fortalte da også, at han er tilfreds med gruppen, som han tror på, at Danmark kan avancere fra.

Danmark indleder kvalifikationen i foråret 2019, mens slutrunden finder sted i år 2020.