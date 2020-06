En ordkrig med modstridende forklaringer finder i øjeblikket sted omkring den danske Premier League-spiller Philip Billing og landstræneren for det nigerianske fodboldlandshold.

For efter Billing i sidste måned fortalte til B.T., at han havde afvist over for landstræneren, at det nigerianske landshold kunne være aktuelt for ham, har Nigerias tyske landstræner, Gernot Rohr, nu fortalt sin side af historien.

I et nyt interview med ESPN fortæller den 66-årige tysker, at Philip Billings agent selv tog kontakt til landstræneren først og overtalte ham til at tage en snak med danskeren.

»Han ville have mig til at ringe til ham. Jeg sagde, at jeg ikke havde hans nummer, så han gav det til mig,« siger Gernot Rohr i interviewet.

Den 66-årige tysker Gernot Rohr er landstræner for Nigerias fodboldlandshold.

Ifølge tyskeren ringede han efterfølgende til Philip Billing, hvor danskeren fortalte ham, at han var meget interesseret i at komme med tyskeren til Nigeria, men at han havde brug for mere tid.

Samtidig fortæller Gernot Rohr, at danskerens agent måske har brugt det nigerianske landshold som en måde at tiltrække sig opmærksomhed fra det danske landshold, hvor Philip Billing endnu ikke har fået sin debut for A-landsholdet.

»Jeg tror, at agenten bruger interessen til at give ham en større vigtighed eller en større chance for at spille for Danmark,« siger Gernot Rohr til mediet.

Tidligere har 23-årige Philip Billing som nævnt fortalt til B.T., at det nigerianske landshold ikke er en mulighed.

23-årige Philip Billing har tidligere været inde omkring det danske A-landshold, men han har stadig sin debut til gode. Her ses han sammen med Mathias "Zanka" Jørgensen og Joachim Andersen under landsholdets træningen i Parken, fredag den 11. oktober 2019.

»Det ville være mærkeligt at stille op for Nigeria, når jeg føler mig 100 procent dansk. Jeg har selvfølgelig nigerianske rødder og er halvt nigerianer, men jeg er opvokset og født i Danmark. Jeg har dansk mor, dansk lillebror og dansk lillesøster og en nigeriansk far. Men det er Danmark, jeg ønsker at stille op for. Det er min store drøm,« sagde Philip Billing dengang til B.T., hvor han også fortalte, at der havde været samtaler med Nigerias landstræner:

»Jeg har snakket med træneren, men jeg ved, hvor jeg vil spille henne. Jeg vil spille for Danmark, så den er ikke længere end det,« sagde Philip Billing og tilføjede:

»Han sagde bare, at han rigtig gerne ville have, at jeg spillede for Nigeria, fordi der skulle spilles VM og Africa Cup of Nations, som snart kommer. Jeg gjorde det rimelig klart over for ham, at jeg gerne ville spille for Danmark. Det er min store drøm.«

Philip Billing har tidligere spillet på det danske U21-landshold, hvor han var et af holdets store profiler. Han har siden da også været udtaget til A-landsholdet, hvor det dog endnu ikke er blevet til spilletid.