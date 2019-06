Niels Frederiksen var en vred man efter kampen mod Serbien.

Danmark blev snydt for et mål af kampens dommer Aleksei Kulbakov, der dømte en fejlagtig offside.

Den danske U21-landstræner lignede ikke en mand, der kendte til, hvad dommeren havde dømt for, da han talte med DR kort efter kampen.

Landstræneren holdt en lille pause og tænkte sig om, da han fik at vide, at Philip Billings mål ikke var blevet underkendt for offside. Han var til gengæld rasende over den lange tid, det tog at få klarhed over situationen.

Danmarks landstræner Niels Frederiksen var meget frustreret efter kampen mod Serbien. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har tjekket med vores analytiker-team, og VAR-situationen tog fire minutter og 27 sekunder. Klovnen, undskyld udtrykket, lægger kun fem minutter til,« siger Niels Frederiksen, der også gjorde det klart, at der var 'opstandelse i omklædningsrummet'.

Han var dog fortsat af den overbevisning, at Danmark havde chancerne til at kunne have fået det tredje og afgørende mål uanset hvad, selvom Aleksei Kulbakov fyldte meget i hans hoved.

»Det er pisse irriterende. Vi har andre chancer, vi også kunne have scoret på. Men de minutter, han lægger til, er en skandale,« siger Niels Frederiksen til DR.

Joakim Mæhle (th) trøster Philip Billing, der fik frataget målet til 3-0. Foto: Liselotte Sabroe

Kort forklaret blev Philip Billings scoring underkendt, fordi dommeren havde fløjtet for offside på Andreas Skov Olsen, der havde en chance få sekunder inden.

Dommeren fløjtede noget nær et halvt sekund før, Billings afslutning gik i mål, og dommerens kendelse havde derfor ikke direkte indflydelse på kampens udvikling.

Først tjekkede dommeren for offside. Det var der ikke. Så tjekkede han for, om at han havde fløjtet af inden, bolden var over stregen. Det havde han, og derfor måtte han underkendt målet, der burde have stået. Læs mere om situationen her.

Danmark er med 2-0-sejren færdige ved EM, da man skulle have vundet med minimum tre mål for at går forbi Italien i 2'er-regnskabet.