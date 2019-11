Efter EM til sommer er han færdig i Danmark. Men Åge Hareide håber, at han kan undgå at gå arbejdsløs ret længe.

I hjemlandet Norge overvejer fodboldforbundet, om ikke den landstræneren for det danske landshold er manden, der skal styre det norske landshold. En uafklaret situation kan dog forpurre det for Åge Hareide.

Lige nu holder Norges Fodboldforbund nemlig igen med at kontakte Hareide, da man ønsker at afklare kontrakt-situationen med den nuværende landstræner, Lars Lagerbäck, som er førstevalg.

Åge Hareide bekræfter da også overfor norske VG, at han endnu ikke har hørt fra fodboldbosserne i Norge, hvorfor han må væbne sig med en smule utålmodighed, hvis landstræner-tjansen i hjemlandet er et job, han drømmer om at overtage.

I Norge regner fodboldforbundet med at komme frem til afklaring med Lagerbäck inden nytår, hvor hans kontrakt udløber.

Og her siger man, at 71-årige Lagerbäck er førsteprioriteten.

»Vi mener, at Lars skal have lov til at viderføre det projekt, han har startet med det norske landshold. Han har haft gode resultater. Åge har også været landstræner tidligere, men vi er utrolig glade for måden, Lars fremstår på som leder, og han har også udviklet landsholdet. Det har talt til hans fordel, og gør at vi ønsker forlængelse med ham,« siger fodboldpræsident Terje Svendsen til VG

Åge Hareide har ytret, at han bestemt kunne være interesseret i at takke ja til landstrænerjobbet i Norge, hvis han skulle få tilbuddet.

»Ja, absolut,« sagde Hareide i sidste uge til NRK, hvor han dog forholdt sig realistisk til muligheden:

»Nu tror jeg, Lagerbäck vil forlænge. Det håber jeg. Han har været rigtig god for Norge og kan sikkert være god i to år mere.«

Åge Hareide fik før sommeren at vide, at DBU ikke ønsker at forlænge hans aftale, som udløber efter EM.

I stedet har DBU lavet en aftale med Kasper Hjulmand, en beslutning Hareide bestemt ikke har været enig i, hvilket han åbent har sagt ved flere lejligheder.