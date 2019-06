Det var lidt af en overraskelse, da U21-landsholdsangriberen Marcus Ingvartsen søndag blev præsenteret som ny spiller i tyske Union Berlin.

Bare en dag før Danmark åbner EM mod Tyskland, blev det meldt ud. Og landstræner Niels Frederiksen var meget glad for den nyhed.

»Det glæder mig først og fremmest, at Marcus har fundet en ny og spændende klub, fordi spilletiden var begrænset, hvor han var.«

»Det glæder mig på Marcus' og dansk fodbolds vegne. Det er vigtigt, at de unge spillere spiller,« siger Niels Frederiksen.

Marcus Ingvartsen. Foto: Liselotte Sabroe

Marcus Ingvartsen skifter dermed reservetilværelsen hos Genk ud med en mulig ny start hos det nyoprykkede Bundesliga-hold fra den tyske hovedstad. Det krævede også lidt fritid fra landsholdslejren, så han kunne få skiftet helt på plads.

»Jeg har været rigtig fint orienteret af Marcus og hans rådgiver undervejs. Det har ikke rigtig fyldt noget. Der var lige en halv dag, hvor han var af sted. Det var i forbindelse med rejsedagen i mandags. Ellers har det været uproblematisk,« siger Niels Frederiksen, som nu er tilfreds med, at angriberen ikke skal have det i hovedet under EM-turneringen.

»Nu har han ro på. Nu ved han, hvad han skal. Og nu kan han fokusere 100 procent på det her. Det glæder mig, hver gang der falder ro på i de her sammenhænge.«

Marcus Ingvartsen kan dermed skifte dit fokus til at vinde pladsen som startende frontangriber for Danmark. Den kæmper han med Jonas Wind om at få i kampen mod Tyskland mandag aften kl. 21.