Kasper Hjulmand udtog ikke Lasse Schöne, Jens Stryger Larsen og Christian Gytkjær i sin første trup.

Kasper Hjulmand lukker som ny landstræner ikke døren for spillere, der ikke kom med i den trup, han mandag udtog til Nations League-kampene mod Belgien og England i september.

De vragede spillere kan komme med senere. Og nogle af de udtagne kan spille sig af holdet.

- Dem, der er med i denne trup, er ikke skrevet i sten. Jeg tror, at der kommer til at ske ting og sager i efteråret.

- Der er nogle spillere, der kan spille sig med igen. Der er også nogle, der skal spille sig ind som nye. Og der er også spillere i truppen, der måske falder i niveau, siger Hjulmand.

Han har 40-45 spillere i tankerne til truppen lige nu, men må maksimalt have 24 med til de kommende Nations League-kampe.

- Alle danske spillere, som drømmer om at spille EM næste år, og som godt kunne tænke sig at være med omkring landsholdet, er i spil. Der er ikke nogen, der er pensioneret, lover Hjulmand.

Mandag præsenterede han truppen på et pressemøde i Parken og kunne fortælle, at Udinese-backen Jens Stryger Larsen er ude på grund af en skade.

- Jens Stryger er desværre ikke til rådighed. Han har fået foretaget et mindre indgreb, som gør, at han ikke er kampdygtig. Så han var ikke i betragtning. Han er ude lige i øjeblikket, siger Hjulmand.

Midtbanespilleren Lasse Schöne fra Genoa var heller ikke med i truppen, og det er der flere årsager til.

- Jeg ville faktisk gerne have haft Schöne med. Schöne og Genoa-spillerne starter med at træne på torsdag. Måske først på fredag. Og vi skal mødes på mandag med landsholdet.

- Så der er nogle ting, der bare ikke kan lade sig gøre i denne udtagelse. Vi skal tænke os godt om med spillerne.

- Derfor synes jeg også, at det er forkert, at vi kun har tre udskiftninger i kampe, hvor vi er i pre-season, siger Hjulmand.

Angriberen Christian Gytkjær fra Monza blev også fravalgt i denne omgang. Hjulmand satser i første omgang på Kasper Dolberg og Andreas Cornelius.

- Det er der to årsager til. Vi har to centrale angribere med - Dolberg Cornelius. Og Gytkjær er lige startet med at træne.

- Vi kan ikke have mange med, som er startet med at træne i denne uge, og som vi ikke ved, om vi kan få op at spille igennem mod Belgien, forklarer Hjulmand.

