Landstræneren for Englands fodboldkvinder mener, at kvindefodbold skal spilles på de største arenaer.

Tilskuerne er strømmet til kvindefodboldkampe flere steder i Europa i denne sæson. I både Spanien og Italien er der sat tilskuerrekorder.

Det har fået Phil Neville, landstræner for Englands fodboldkvinder, til at komme med en opfordring til de engelske klubber.

Han mener, at landets største klubber skal åbne op, så kvindeholdene også spiller på de største arenaer.

- Nogle af de store hold i England er nødt til at åbne deres stadioner og fylde dem, så vi kan blæse resten af Europa omkuld, siger Phil Neville ifølge Reuters.

- Vores fodbold er på et meget bedre sted end i Spanien, Italien og Portugal, siger han.

Der dukkede 60.739 tilskuere op på Wanda Metropolitano i Madrid i marts for at se Atletico Madrids kvinder spille mod Barcelona i den spanske liga.

Det var tilskuerrekord for en klubkamp mellem to kvindehold i Europa.

I Italien blev der 24. marts sat tilskuerrekord, da Juventus-kvinderne for første gang fik lov til at spille på mændenes normale hjemmebane og vandt 1-0 hjemme over Fiorentina.

Over 39.000 tilskuere så kampen i Torino, hvor den danske landsholdsspiller Sofie Junge Pedersen blev matchvinder.

Phil Neville er ikke i tvivl om, at de engelske tilskuere ville strømme til Old Trafford for at se klubbens kvindehold vinde den næstbedste række, eller at det samme kunne ske for Arsenal, der topper den bedste række.

Det kræver blot, at klubberne åbner op for muligheden.

- Hvis Manchester United eller Arsenal vinder ligaen, så åbn stadion. Hvorfor ikke lade Chelsea spille en Champions League-kamp på Stamford Bridge? Og få 30.000 eller 40.000 tilskuere, siger Phil Neville.

Englands fodboldkvinder tager fredag imod Canada i en testkamp som optakt til VM. Kampen spilles på Manchester Citys akademistadion med siddepladser til blot 7000 tilskuere.

Phil Neville mener, at man burde have tilbudt gratis adgang på et langt større stadion.

