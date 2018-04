Japan har fyret sin landstræner. I stedet skal Akira Nishino stå i spidsen for japanerne ved VM i fodbold.

71 dage før Japan møder Colombia i den første gruppekamp ved VM i fodbold, har det asiatiske land valgt at fyre landstræneren. Bosnieren Vahid Halilhodzic, der førte Japan frem til VM-slutrunden, modtog mandag en fyreseddel af Japans Fodboldforbund.

Det skyldes, at træneren ifølge fodboldforbundet har mistet tilliden hos spillerne på grund af sin kontante kommunikationsstil. I tillæg har Japans seneste resultater været utilstrækkelige.

I slutningen af marts tabte holdet 1-2 til Ukraine og spillede 1-1 mod Mali. I december blev Japan slået med hele 1-4 af rivalen Sydkorea i kampen om det Østasiatiske mesterskab.

Til VM bliver det i stedet Akira Nishino, som skal forsøge at føre Japan til succes. Han skifter fra en stilling som teknisk direktør i fodboldforbundet.

Tilbage i 1996 stod han i spidsen for det japanske OL-landshold, som sensationelt slog Brasilien med 1-0, selv om brasilianerne havde navnkundige spillere som Dida, Roberto Carlos, Rivaldo, Savio, Bebeto og Ronaldo på holdet.

Nishino trænede siden en række japanske ligaklubber, inden han i 2016 blev ansat af landets fodboldforbund.

»Vi synes, at vi havde brug for en ny træner, som kender fodboldforbundet indefra, fordi vi nu kun er to måneder fra VM,« siger Kozo Tashima, der er præsident i Japans Fodboldforbund.

Japan er havnet i gruppe H ved VM. Gruppen tæller desuden Colombia, Polen og Senegal.

/ritzau/AFP