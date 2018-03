Se 14 af Messis mange mål fra denne sæson i videoen øverst

Presset på Lionel Messi er enormt, og det skader ham.

Sådan lyder det fra den argentinske landstræner, Jorge Sampaoli, der i sin nye bog beskriver det kæmpe pres, der hviler på Messis skuldre forud for VM i Rusland til sommer.

»Messi har en pistol for panden kaldet ‘verdensmesterskabet’, og hvis han ikke vinder det, bliver han skudt og dræbt,« skriver Sampaoli i bogen, der udkommer i april, men som der allerede nu er kommet uddrag af i den argentinske avis Viva.

Den argentinske landstæner Jorge Sampaoli skal til sommer forsøge at få Lionel Messi og co. til at håndtere det store pres. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Den argentinske landstæner Jorge Sampaoli skal til sommer forsøge at få Lionel Messi og co. til at håndtere det store pres. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Lionel Messi bliver af mange betragtet som verdens bedste fodboldspiller, og den 30-årige argentiner har således vundet alt, hvad der er at vinde på klubplan med FC Barcelona - herunder blandt andet fire Champions League-titler og dobbelt så mange trofæer i La Liga.

Noget anderledes har det dog set ud på den argentinske landshold, hvor han adskillige gange har været lige ved og næsten. I 2014 var det et enkelt tysk mål i forlænget spilletid, der forhindrede Argentina i at blive verdensmestre, og han har derudover også tabt tre finaler i Copa America - senest i 2016, hvor den lille driblekonge brændte i straffesparkskonkurrencen.

»Jeg mener, at alt den negativitet omkring international fodbold skader Messi. Og som et resultatet af det, kan han ikke nyde sit talent. I øjeblikket føler jeg, at jeg træner den bedste fodboldspiller i historien. Det her er en mand, der er forblevet den bedste i verden gennem ti år,« skriver landstræneren.

Foto: Marcos Brindicci Foto: Marcos Brindicci

I FC Barcelona fortsætter Lionel Messi til gengæld i vanlig stil. Han har således scoret 35 mål i 43 kampe og klubben cruiser sikkert mod det spanske mesterskab. Derudover er de i finalen i pokalturneringen og er stadig med i Champions League.

Til VM i Rusland er Argentina kommet i Gruppe D med Island, Kroatien og Nigeria.

VM begynder den 14. juni.