Landstræner Lars Søndergaard og anfører Pernille Harder mener, at Danmark missede VM i september mod Sverige.

Viborg. Danmarks fodboldkvinder kommer ikke med til VM-slutrunden næste år i Frankrig efter 1-2 nederlaget til Holland tirsdag aften i Viborg, der gav et samlet playoff-nederlag på 1-4 til europamesteren.

Ifølge landstræner Lars Søndergaard skal man dog kigge længere tilbage, hvis man vil finde årsagen til, at danskerne ikke er at finde i Frankrig i sommeren 2019.

Danmark kunne have spillet sig direkte til VM med en sejr over Sverige i den sidste kamp i kvalifikationen, men holdet tabte, og kampen forinden spillede man uafgjort mod Kroatien.

Dermed blev Danmark sendt ud i to svære playoffopgør mod Holland, der tirsdag aften slukkede det danske VM-håb.

- At vi kunne have kvalificeret os mod Sverige, det er måske den største skuffelse. Præstationen var klart dårligere mod Sverige. Præstationen i dag kan vi ikke sige så meget til, siger Lars Søndergaard.

- De to kampe mod Kroatien og Sverige, der må vi bare sige: "Det var ikke godt nok."

Når han tænker tilbage på Sverige-kampen, der blev spillet i september, vurderer han, at landsholdet manglede fokus og havde den forkerte mentalitet, fordi VM-billetten var så tæt på.

- Vi kiggede for meget på resultatet, og der var den her følelse af, at nu skulle vi til VM. Vi må nok alle kigge indad. Vi var nok for fokuserede på, at nu skulle det være. Det pressede os, siger landstræner Lars Søndergaard.

Danmarks anfører, Pernille Harder, giver landstræneren ret i, at man fejlede i de afgørende kampe. Hun har dog svært ved at vurdere, hvor årsagen skal findes.

- Den helt store årsag til, at vi ikke kommer til VM, er, at vi ikke kan holde et højt niveau over længere tid.

- Da vi kunne afgøre det selv mod Sverige, var vi der ikke. Det er en af de helt store ting i forhold til, at vi ikke kommer til VM. Hvad det er, det ved jeg ikke, siger Pernille Harder.

/ritzau/