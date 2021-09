Den spanske landstræner Luis Enrique chokerede svenske fans i sidste uge, da Spanien tabte til Sverige i VM-kvalifikationen.

Her rakte spanieren fuckfinger til en tribune med spanske fans, hvor børn og voksne sad.

»Han var irriteret og vred,« berettede Tv4s reporter Frida Nordstrand kort efter, der fortalte, at Enrique reagerede på vrede tiltråb fra en fan, der råbte, at landstræneren skulle tage hjem og sige op. Optrinet skabte vrede i Sverige, men nu er der kommet nye detaljer omkring baggrunden for Enriqures raseri, skriver Aftonbladet.

Ifølge spanske ABC var det en fan i en svensk landsholdstrøje, der råbte fornærmende ord til landstræneren. Mediet henviser til en række kilder i det spanske fodboldforbund.

Foto: MARCELO DEL POZO Vis mere Foto: MARCELO DEL POZO

»Det er pudsigt, at I går mere op i min ageren end den verbale vold, der forårsagede det. Og at I ikke fordømmer det. Det er jeg vant til,« lød det bidsk fra Enrique på pressemødet inden Spaniens kamp mod Georgien.

Den svenske landstræner Janne Andersson mener, at opførelsen fra tribunen er uacceptabelt.

»Nu ved jeg ikke, om det var en af vores fans, og om det passer. Men helt generelt vil jeg sige, at det er fuldstændigt uacceptabelt – uanset hvor det kommer fra. Vi har set det et par gange før med folk, der er alt for direkte. Det er meget trist at høre,« lyder det fra Andersson.

Spanien tabte kampen 1-2 til svenskerne, men søndag fik man oprejsning med en 4-0-sejr over Georgien på hjemmebane.