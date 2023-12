Landstræner Andrée Jeglertz påpeger, at Island har et godt hold, som det ikke er en fiasko at tabe til.

Det danske kvindelandshold i fodbold fik tirsdag aften en stor chance for at spille sig videre til finalestævnet i Nations League og samtidig bevare muligheden for at spille sig til næste års OL i Paris, men det endte med et skuffende nederlag på 0-1 hjemme mod Island.

Danmark var ellers regnet som storfavorit i opgøret.

Alligevel afviser landstræner Andrée Jeglertz at tage ordet "fiasko" i sin mund.

- Island er et godt fodboldhold, som vi er tæt på. Jeg tror heller ikke, at vi skabte flere chancer på udebane mod dem. Dengang havde vi bare evnen til at afslutte bedre, så kampene var ret ens, siger Andrée Jeglertz til bold.dk.

- Men det er ikke en fiasko. Vi bliver nummer to i gruppen, som også var vigtigt, mens vi også har slået Tyskland.

Inden tirsdagens afsluttende kampe stod Danmark med dårlige kort på hånden i jagten på førstepladsen, men det ændrede sig ved, at Tyskland sensationelt blot fik 0-0 ude mod Wales.

Dermed kunne Danmark overtage førstepladsen ved at slå Island, men det endte i skuffelse efter Karolina Vilhjalmsdottirs mål med et kvarter tilbage.

Andrée Jeglertz fik ellers en forrygende start som landstræner for Danmark i dette efterår, da det blev til en sejr over Tyskland i september.

Den blev fulgt op med yderligere tre sejre i Nations League, men da det hele skulle afgøres i decembers første dage, gik det den anden vej.

Først tabte Danmark 0-3 til Tyskland, og siden fulgte altså nederlaget til Island.

