Kampen mellem Belgien og Sverige bliver ikke færdigspillet mandag.

Det sker efter, at to svenske fodboldfans tidligere på aftenen blev skuddræbt i det centrale Bruxelles. Angiveligt af en radikal islamist.

Første halvleg blev færdigspillet - og stillingen var 1-1 ved pausen. Men ifølge svensk Viaplay besluttede de svenske landsholdsspillere sig for, at de ikke havde lyst til at spille videre.

Omkring klokken 19.00 blev to svenskere iført svenske landsholdstrøjer dræbt af en person, der angiveligt råbte 'allahu akbar' under den frygtelige gerning.

Manden flygtede efterfølgende på en scooter - og han er endnu på fri fod.

Fansene på stadion i Bruxelles har fået besked på at blive siddende, indtil politiet har sikret området omkring stadion.

Opdateres...

Følg B.T.s livedækning her.