Joakim Mæhle fortsætter sin himmelfart som dansk landsholdsstjerne, og det kan selv hans fætter på efterskolen mærke.

Mod Skotland var han igen flyvende.

Sammen med Mikkel Damsgaard leverede Mæhle kampens højdepunkt med brasilianske tendenser, da de to skabte magi til 2-0 og sendte jubelbølger igennem det fyldte Parken.

Og Mæhle, der eksploderede for Danmark under EM-eventyret, har i den grad mærket, hvordan det er at blive kendt i hele landet. Men det er ikke kun ham, der mærker opmærksomheden efter sommeren, hvor danskerne var snublende nær en EM-finale.

Mæhle var i centrum mod Skotland. Foto: Claus Bech

»Min familie kan også mærke det efter sommeren, hvor der var utallige medier i min hjemby. Det sætter vi stor pris på og er glade for at mærke den støtte. Jeg prøver ikke at blive påvirket alt for meget, men jeg tager det med som et skulderklap og prøver at fordøje alle de positive indtryk,« siger Mæhle om sin status som stjerneskud på Kasper Hjulmands landshold.

Du bliver sikkert stoppet for en autograf, men gør familien også det nu så?

»Min fætter fortalte mig faktisk, at han var blevet stoppet på sin efterskole, fordi der var nogen, der ville have et billede sammen med ham. Det sagde han, at han ikke havde prøvet før, men så fik han da taget sit første billede,« griner Mæhle.

Atalanta-backen har fået frie vinger under Hjulmand, hvilket Mæhle har udnyttet. Under EM blomstrede han og havde en stor aktie i den danske optur. Som så mange gange før lignede Mæhle nogle gange mest af alt en angriber mod Skotland.

Og det skyldes tillid fra Hjulmand samt et par hjælpende hænder fra holdkammeraterne.

»Jeg har fået fint med tillid fra Kasper, der har givet mig en fri rolle på wingbacken, og jeg synes, jeg har fået et godt sammenspil med både Mikkel Damsgaard og Thomas Delaney. Og så har vi fundet en måde at få det til at flyde på,« siger Mæhle, der har fået klar besked af landstræneren:

Afsted med dig!

»Kasper bliver ved med at sige, at jeg bare skal af sted, og så må Delaney tage den for mig. Det gør jeg bare så og stoler på Delaney,« smiler Mæhle.

Mæhle og resten af landsholdet møder lørdag Færøerne i VM-kvalifikationen, som har budt på en perfekt start med fire sejre i fire kampe samt en suveræn målscore på 16-0.

Tirsdag venter Israel i Parken.