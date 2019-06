En rejse til Kina fik på nogle punkter tårerne frem hos Theresa Kofoed Jørgensen.

Hun arbejder som blogger, og i den forbindelse rejste hun til landet med sin veninde, og på mange områder havde de en god tur. Pånær ét. For en særlig shoppingtur gjorde hende meget berøret.

»Det er noget af det mest forfærdelige, jeg har set. Du kan simpelthen købe babyskildpadder i en pose for ti kroner, som børn går og ryster med,« siger Theresa Kofoed Jørgensen, der er gift med landsholdsspilleren Nicolai Jørgensen, i 'Kærester med landsholdet' mens tårerne presser sig på.

Det var dog ikke kun mødet med de små skildpadder, der fik følelser frem i hende. For da de gik lidt længere ned ad gaden, blev det endnu værre.

Her fandt de en butik, der solgte små hunde. De firebenede var lukket inde i hver deres bur, og flere af dem løb frem og tilbage.

»De hunde har det bare så dårligt. Og de er i deres egen afføring i hvad der svarer til et akvarie. Jeg har virkelig et stort dyrehjerte, og selvfølgelig også et stort hundehjerte i og med jeg har lille Alfred, som for mig er en del af min familie,« siger Theresa Kofoed Jørgensen mens hun må tørre en tåre væk fra øjenkrogen.

Sammen med Nicolai Jørgensen har hun selv en lille hvid bomuldshund, som de fik tilbage i 2015.

På sin blog har hun tidligere fortalt, hvordan den lille hund er med stort set overalt, fordi den netop er en del af familien.

Men sådan ser de umiddelbart ikke på det i Kina, måtte Theresa Kofoed Jørgensen sande under sin rejse.

»Det er jo sindssygt, hvor stor en relation, man kan få med de her dyr. Det går op for mig mere og mere dernede, at de ser ikke hunde på den måde, vi gør. Det værste ved Kina er deres måde at håndtere de dyr. Jeg synes, det er så uretfærdigt og forfærdeligt,« siger Theresa Kofoed Jørgensen.

Hun blev gift med Nicolai Jørgensen i juni 2017. På en solskinsrig eftermiddag blev parret viet i Vor Frue Kirke i København, og den efterfølgende bryllupsfest blev holdt på Hotel D'Angleterre.

Parret mødte hinanden, da Nicolai Jørgensen spillede i FC København. I dag bor de sammen i Rotterdam, hvor Nicolai Jørgensen spiller for Feyenoord.