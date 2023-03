Lyt til artiklen

En køretur på maksimalt 45 minutter fra lufthavnen i Kastrup.

Det er det eneste benspænd, som DBU har givet sig selv, efter at en samlet bestyrelse fredag blev enig om, der skal bygges et nyt, storslået, nationalt fodboldcenter til de danske landshold.

Dermed slipper landsholdsstjernerne for en tur over Storebæltsbroen til et træningscenter i Odense, som der ellers længe var på tale.

Tilbage i februar 2021 afslørede B.T., at landsholdsspillerne og den sportslige ledelse var uenig med bestyrelsen om Odense-planerne. Den køretur ville man meget gerne være foruden.

Og den tovtrækning vandt det sportslige DBU tydeligvis. Det er dog ikke en konkurrence, DBU-fodbolddirektør Peter Møller i dag vil gå dybt ind i – men han understreger, at den valgte løsning giver klart de bedste sportslige rammer.

»Vi er blandt andet sat i verden for at lave de bedste betingelser for vores landshold. Så det med at kunne lande i København og hurtigt kunne komme ud til lejren betyder noget for spillerne. Og omvendt kan vi også komme hurtigt til lufthavnen, når vi skal rejse til udekampe – og vi kan komme hurtigt til Parken, når vi skal spille hjemmekampe,« fortæller Peter Møller.

Han og den sportslige landsholdsledelse har været på researchtur på nationale fodboldcentre i blandt andet England og Tyskland.

»Og når vi har snakket med de andre forbund om deres erfaringer, har nogle af dem har peget på, at de har placeret deres center dårligt – fordi det har taget for lang tid at komme ind til stadion. Og er der noget, man ikke har i en landsholdssamling, så er det tid. Så det er vigtigt for os ikke at skulle bruge halvanden til to timer på transport.«

»Man skal optimere alle steder. Så det var et must for os, at det skulle være inden for 45 minutter af lufthavnen og Parken. Det havde været en anden sag, hvis ikke vi skulle spille i Parken. Men det skal vi jo for nuværende,« fortæller Peter Møller.

Han skal nu bruge de næste fire til seks måneder på at finde ud af, hvad det danske fodboldcenter skal indeholde – samt finde en lokation inden for 45 minutters kørsel fra lufthavnen. Og det er ikke udelukket, at landsholdet kan blive i Helsingør, der har været de rød/hvides hjem de seneste mange år.

»Alt er i spil. Helsingør Kommune ligger jo også 45 minutter fra Københavns Lufthavn. Men vi leder efter et sted, hvor vi kan have alt samlet. Vi er sindssygt glade for at være i Helsingør, men intet er afgjort i forhold til, hvor vi ender.«

Det er ambitionen, at det kommende nationale fodboldcenter skal huse alle landshold, DBU's administration – og muligvis også Divisionsforeningen.

Peter Møller vurderer, at centret kan ende med en samlet pris på mere end en halv milliard kroner. Læs mere her.