Tak!

Sådan lyder det fra to af herrelandsholdet i fodbolds største stjerner Kasper Schmeichel og Simon Kjær i en video, som DBU har delt på sociale medier søndag.

De to takker både den kommende konge af Danmark, kronprins Frederik, samt afgående dronning Margrethe.

Til sidstnævnte lyder det blandt andet fra landsholdsanfører Simon Kjær, at dronningen har givet landsholdsspillerne et uforglemmeligt minde ved at møde op i landsholdslejren.

»Vi vil altid have et kæmpe minde, da De kom op til os i Helsingør under EM. Et minde, vi altid vil have med os. Tusind tak for Deres store indsats,« siger Simon Kjær, mens målmand Schmeichel blandt andet tilføjer:

»Til hendes majestæt Dronningen vil jeg bare gerne sig rigtig stort tak. Stort tak for alt det arbejde De har lagt for dagen og den måde De har repræsenteret vores land. Ikke kun derjemme, men også i udlandet.«

Også kronprins Frederik og kronprinsesse Mary får tak med på vejen i videoen.

I den kommer Kjær blandt andet med en ny invitation til den kommende konge.

»Vi ønsker og håber, at De som konge vil komme at hilse på i omklædningsrummet eller hvor det skal være. Det vil være en ære for os,« siger Kjær.

