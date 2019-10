Et barn ændrer alt i privatlivet. Også for en fodboldspiller.

For to uger og et par dage siden blev Yussuf Poulsen far til en lille søn sammen med sin forlovede, Maria Duus.

»Det har været anderledes, lad os sige det sådan,« starter Yussuf Poulsen om oplevelsen med at have fået en lille i hjemmet.

For ham har det altid handlet om at skille tingene ad. Og det er der kommet endnu mere fokus på nu.

Yussuf Poulsen svarer på spørgsmål før mandagens træning på Marienlyst Strandhotel i Helsingør.

»Før i tiden har jeg haft det sådan, at når jeg er hjemme, er jeg hjemme. Når jeg er til fodbold, er jeg til fodbold. Så det er har ikke ændret på så meget andet end derhjemme. Der har de så også ændret en del,« siger Yussuf Poulsen, som B.T. taler mandag, hvor fodboldlandsholdet samledes i Helsingør forud for kvalifikationskampen mod Schweiz.

De første to uger er gået glat med et barn derhjemme. Yussuf Poulsen fik fri fra kampen mod Bremen og spillede siden to hjemmekampe, før han lørdag var på sin første udebanetur som far.

Yussuf Poulsen og Maria Duus har været med i TV 2-programmet 'Kærester med landsholdet', og her har Maria Duus blandt andet sat ord på noget af den frygt, hun kunne forestille sig dukke op i balancen mellem at være forældre og fodboldfamilie.

»Lige nu kan vi være egoister og dyrke hver vores ting, men når vi får børn, så ændrer det sig jo. Så jeg tænker da over, om man kan få sig selv til at flytte børn fra én by til den næste, hver gang Yussuf skal skifte klub. Og så er der det med, hvordan det bliver, hvis jeg skal være meget alene om børnene,« sagde hun i programmet.

Det kan Yussuf Poulsen godt nikke genkendende til, selvom det stadig er en ting, der ligger ude i fremtiden.

»Der er kun gået to uger nu, og jeg har sgu ikke nået helt rigtigt at blande de to verdener. Men det kommer helt klart senere, og der vil begge ting have indvirkninger på hinanden i fremtiden. De beslutninger har jeg ikke haft endnu, og det får jeg måske heller ikke det næste stykke tid. Jeg er, hvor jeg skal være lige p.t. Så det er svært for mig at svare på,« siger han og fortsætter:

»Men det kan da give udfordringer. Det ville være fint at stille spørgsmålet til Simon Kjær, der eksempelvis lige har skiftet klub og skulle tage en beslutning om, hvorvidt han skulle hive børn ud af skolen og tage med til et nyt land eller lade dem og konen blive. Sådan er der nogen, der gør det.«

B.T. gik derfor videre over til Simon Kjær og spurgte ham til udfordringerne ved at skulle skifte klub og tage familien med til et nyt land, som han netop har gjort med skiftet til Atalanta.

»Det er sgu ikke altid sjovt,« starter den 30-årige forsvarsspiller, der er far til sønnerne Viggo og Milas, som han har med hustruen Elina.

På transfervinduets sidste dag skiftede han på en lejeaftale til Bergamo-klubben og skulle efterfølgende videre med landsholdet.

»For mig er det vigtigste, at vi først finder en base. Da jeg så tog med landsholdet, fik vi en til at passe børnene. Jeg tog efterfølgende til Bergamo for at finde en lejlighed, så vi kunne komme hurtigst muligt på plads.«

»Vi skal ikke være på et hotel særlig længe. Det er det med at få en base. Vores møbler kom, og det første, vi gjorde, var at få drengenes værelse klar, så de føler sig hjemme,« siger Simon Kjær.

Simon Kjær og hustruen, Elina.

Den danske landsholdsanfører har spillet i Italien, Tyskland, Frankrig, Tyrkiet og Spanien tidligere og har efterhånden fået erfaring i at flytte familien rundt.

»Jeg ved lidt ved hvilke ting, jeg skal folde fokus, og så ved jeg, hvilke flyttekasser kan flyttes ind i et rum og stå et stykke tid. Der vil selvfølgelig være en tilvænningsperiode, som for eksempel med den store (Milas på seks, red.), der skulle skifte skole og have nye venner.«

»Her har du en periode, der er svær, men så længe, du kan give ham en base, og han kan mærke, at mor og far har det godt, så tror jeg også, kriterierne for succes i den henseende er meget større, end hvis det hele lå i kaos, og han kunne mærke, at mor og far var forvirrede og ikke kommet på plads,« fortæller Simon Kjær.

Danmark møder lørdag Schweiz hjemme i Telia Parken i en kamp, hvor det vindende hold vil tage et stort skridt mod EM 2020. Tre dage senere spiller Danmark i Aalborg en venskabskamp mod Luxembourg.