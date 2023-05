Pernille Harder kæmper for guldet - Sanne Troelsgaard har kniven for struben i kampen for overlevelse.

Sådan er kontrasterne så alvorlige, når to af det danske kvindelandsholds største profiler brager sammen i en drabelig duel i den bedste engelske liga lørdag 15.30.

Harder og Chelsea fører rækken og kan med en sejr tage mesterskabet, mens Troelsgaard og Reading har brug for en mirakuløs sejr og flere resultater, der flasker sig, hvis bundproppen skal blive oppe frem mod næste sæson.

Og for sidstnævnte, der for nylig fortalte B.T. om at stå i sin karrieres sværeste tid, bliver lørdagen en voldsom omgang - og hun har en klar opfordring til stjernen Harder på den anden side af midterlinjen.

»Det bliver mit livs vigtigste kamp, og jeg glæder mig til det pres. Det er derfor, at man spiller fodbold,« indleder Troelsgaard overfor B.T. og fortsætter med et smil:

»Det bliver vildt at stå overfor Harder. Hun er godt spillende lige nu, men hun må godt lige basse lidt ned og geare ned, og så gemme sine mål til VM for Danmark.«

Foto: TOBIAS SCHWARZ Vis mere Foto: TOBIAS SCHWARZ

»Jeg har ikke talt med hende endnu, men vi mødes nok på banen inden kampen, og jeg synes, det er fedt at følge, hvordan hun gør det. Men lige denne gang, der ønsker jeg hende altså ikke held og lykke!«

Mens Harder allerede har meldt ud, at hun og kæresten Magdalena Eriksson ikke fortsætter i Chelsea efter sæsonen, så er fremtiden noget mere usikker for Troelsgaard selv.

Bliver det til nedrykning, så skal hun videre i karrieren.

»Jeg skal ikke spille Championship. Men jeg ved, jeg har haft en god personlig sæson, så jeg håber, at andre også har lagt mærke til det, og så arbejder mine agenter dag og nat på at finde en løsning, hvis vi rykker ned,« siger Troelsgaard om den usikre fremtid, der i den grad påvirker hende.

Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Foto: PETER CZIBORRA

Én ting er dog sikker - tvillingesøster Lotte Troelsgaard får ikke Sanne hjem til sommer, som Lotte ellers håbede på, da B.T. talte med hende under EM i England sidste sommer.

»Hun må vente lidt endnu. Det ved hun også godt, og hun ved, jeg ikke er færdig i udlandet endnu. Hun og min familie bakker op, selv om hun som tvilling gerne vil have mig hjem, og de ved godt, jeg har flere år i mig endnu som spiller.«

Lotte og Sanne Troelsgaard får dog chancen for en kort genforening, når Sanne Troelsgaard efter sæsonen vender kortvarigt hjem, inden det danske landshold spiller VM i Australien og New Zealand.