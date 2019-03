Døvelandsholdet i fodbold har indsamlet de fornødne 70.000 kroner og skal nu til EM.

Det står klart fredag, hvor indsamlingstælleren har rundet 72.050 kroner. Og det er noget, får træner for døvelandsholdet, Per Sørensen, til at række armene i vejret af begejstring.

»Det er så stort, at vi har indsamlet pengene til spillerne. Jeg er meget lykkelig på deres vegne,« fortæller Per Sørensen til B.T.

Tidligere på ugen meldte Dansk Døve-Idrætsforbund ud, at døvelandsholdet manglede 70.000 kroner for at dække udgifterne til EM-deltagelsen i Grækenland.

Mathias 'Zanka' Jøgensen var senest med i landsholdet omtalte 3-3-kamp mod Schweiz. Foto: Henning Bagger

Landsholdet har efterfølgende fået penge fra William Demant Fonden, men oprettede også en støtteindsamling på nettet til at hente de sidste 70.000 kroner. Blandt dem, der har støttet op om døvelandsholdet er landsholdsstjerne Mathias 'Zanka' Jørgensen og Yussuf Poulsen, som hver har bidraget med 10.000 kroner.

»Det er sindssygt stort, at de (Mathias 'Zanka' Jørgensen og Yussuf Poulsen, red.) har støttet os. Det betyder meget for spillerne. Ikke kun på grund af pengene, men også at så store landsholdsstjerner kigger i vores retning. Vi vil også gerne takke William Demant Fonden for deres støtte.«

Det var torsdag, at Mathias 'Zanka' Jørgensen donerede 10.000 kroner, hvorfor beløbet steg fra 20.000 til 30.000.

Og så gik det ellers amok.

Yussuf Poulsen donerede også 10.000 til døvelandshodet, der nu har gjort, at de kommer til EM. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg sad og fulgte med på tælleren i nat. Det var helt vildt, og jeg tænkte hele tiden, at nu stoppede den vel. Men det gjorde den ikke. Det føltes som om, hele Danmark var med os. Drengene fulgte også med, og stemningen blev bare højere og højere inde i vores Facebook-gruppe,« lyder det fra Per Sørensen.

Selvom indsamlingen er sat til at vare i endnu 41 dage, så er det ikke længere muligt at donere.

»Vi vil heller ikke være grådige. Vi kunne da godt bruge pengene, men det var de 70.000, vi havde sat som mål. Vi troede faktisk, det ville bliver svært at indsamle pengene. Nu har vi dem, og spillerne slipper dermed for egenbetaling, og det er det, vi fokusere på.«

EM foregår i Grækenland, hvor Danmark skal møde Tyrkiet, Irland og Ungarn.

»Målet er en top 8-placering. Tyrkiet er regerende OL-, VM- og EM-guldvindere, så det bliver selvfølgelig svært. Men hvis vi vil lege med de bedste, må vi også lege med dem.«

»Irland og Ungarn er dog dér, vi ser gode muligheder på point. Men det handler selvfølgelig meget om træningen, dagsordenen, og derfor tager vi en kamp ad gangen.«

Døvelandsholdet afholder fem træningspas inden afrejsen til Grækenland.

Slutrunden foregår fra den 31. maj til den 16. juni.