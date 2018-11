Nicklas Bendtner er ikke længere på landsholdet, men det betyder ikke, at landsholdsspillerne har glemt ham. Tværtimod.

For selvom de ikke er meget for at tale om Nicklas Bendtner og den dom på 50 dages fængsel, han har anket for vold mod en taxichauffør, så bakker de stadig vennen op.

»Jeg er da ked af det på hans vegne. Men jeg har ikke lyst til at gå ind i sagen og tage stilling til det ene eller andet. Men på et personligt plan kan jeg rigtig godt lide Nicklas, og jeg er selvfølgelig ked af, at det er sket for ham,« siger Andreas Cornelius.

Yussuf Poulsen har ligesom Andreas Cornelius ikke fulgt det store med i Nicklas Bendtners sag, der omhandlede natten til den 9. september, hvor Bendtner efter en tur i byen med sin kæreste endte med at brække kæben på en taxichauffør.

Nicklas Bendtner og Yussuf Poulsen joker. Foto: Liselotte Sabroe

Det kostede en straf på 50 dages fængsel til Nicklas Bendtner, som dog straks ankede sagen.

»Det er en ærgerlig situation, og sådan er det. Længere er den ikke. Så vidt jeg har hørt, er sagen også blevet anket, og han er ikke blevet endeligt dømt for noget. Før man har den næste retssag, synes jeg, at man bare skal lade den ligge. Bliver han frikendt, er det sådan, det er. Men der er desværre nok nogen, der stadig vil tænke, at han er en voldsmand. Det er desværre bare sådan, at livet er nogle gange,« siger Yussuf Poulsen, der holder sig fra at tage stilling til selve dommen, men gerne vil fortælle, hvordan han selv har oplevet Nicklas Bendtner.

»Jeg kender Bendtner som en spasmager. Den, der altid er i godt humør og laver sjov og ballade. Vi kender ham som en god fyr,« siger Yussuf Poulsen.

Og det er også sådan, Andreas Cornelius har det. Cornelius, som har kendt Bendtner i et godt stykke tid.

»Jeg ser ham stadig som den Nicklas, jeg kender. Det er en god fyr. En god ven. Det er helt sikkert. Men det må stå for min egen regning,« siger Andreas Cornelius med sit store smil.

Som det ser ud lige nu, er Nicklas Bendtner ikke en del af landsholdet. Men såvel DBU som landstræner Åge Hareide har mere end blot åbnet døren på klem for den 30-årige angriber. Han er velkommen tilbage, når en eventuel dom er afsonet.

Den imødekommenhed mærker man også tydeligt blandt landsholdsspillerne, og Andreas Cornelius har da også talt med sin ven i de måneder, der er gået fra, at det kom frem, at Nicklas Bendtner var tiltalt for vold, mens taxichaufføren var tiltalt for forsøg på vold mod Bendtner.

»Jeg har ikke snakket med ham, siden han fik dommen, men jeg har selvfølgelig snakket med ham, siden det kom frem. Bare kort,« siger Andreas Cornelius.

Måske bliver den snak lidt længere i fremtiden. For Nicklas Bendtner har efter en længere skadesperiode igen vist lidt af sine fodboldkvaliteter frem i Norge på det seneste, hvor guldet er blevet sikret med Rosenborg.