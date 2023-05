Landsholdsspilleren Martin Braithwaite har lige annonceret en stor nyhed.

Danskeren, der kæmper for at overleve i den bedste spanske række med sin klub Espanyol, medvirker i en miniserie.

Den har fået navnet 'The Inner Drive: All in' og kan ses på angriberens YouTube-kanal.

»Du ser kun, hvad der sker på banen, men der sker så meget mere bag kulissen,« lyder beskrivelsen af miniserien, der følger den 31-årige spiller i sæsonens fire sidste kampe.

Martin Braithwaite ses her i aktion mod FC Barcelonas Ronald Araujo. Foto: Andreu Dalmau Vis mere Martin Braithwaite ses her i aktion mod FC Barcelonas Ronald Araujo. Foto: Andreu Dalmau

»Forberedelserne, følelserne … Alt før og efter en kamp. Jeg vil dele de momenter med jer.«

Espanyols nummer 17 har netop været skadet, men fik spilminutter i onsdagens opgør mod Atlético, hvor han kom ind fra bænken.

Det er – så vidt vides – første gang den tidligere Bordeaux-Toulouse og Esbjerg-spiller springer ud som skuespiller.

I første afsnit ser man blandt andet Martin Braithwaite i snak med sin fysioterapeut og sin diætist.

Du kan se første afsnit her.

I skrivende stund ser det ikke for godt ud for Braithwaite og Espanyol, der ligger under nedrykningsstregen med to kampe tilbage.

Braithwaite, der kom til klubben i september, har kontrakt med Espanyol i to år endnu.