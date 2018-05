Lad os indledningsvis lige spole tiden tilbage - sådan cirka seks måneder. Til et feststemt omklædningsrum under Aviva Stadium i Dublin.

Her fejrede det danske landshold VM-billetten - efter en uforglemmelig 5-1-sejr over Irland - med at skråle med Thomas Helmigs 'Det er mig, der står herude og banker på', som dj Viktor Fischer som det mest naturlige havde fundet frem til den festlige anledning.

Det var også Viktor Fischer, der på et tidspunkt henvender sig til Yussuf Poulsens mobilkamera og siger:

»Thomas er hermed inviteret til at indspille årets landsholdssang. Få det lige arrangeret med DBU's presseafdeling.«

Og DBU lystrede FC København-stjernen. Forleden offentliggjorde unionen nemlig, at den aarhusianske musiklegende står bag den kommende VM-sang - 'Hele Danmark op at stå'.

»Ja, det er da en meget fed magt at have...haha,« grinede Viktor Fischer tirsdag i landsholdslejren i Helsingør.

Er du også fan af Thomas Helmig?

»Ej, jeg tror nu ikke, at det er min skyld, at det faldt på plads, men det var måske bare et meget godt klip til at understøtte, hvordan gruppen har det med Thomas Helmig. For det var egentlig meget tydeligt fra hele gruppen, at det kunne være en meget fed ting, hvis det var Thomas Helmig, der lavede sangen. Vi har haft så mange gode momenter efter kampe, hvor vi har sunget Helmigs sange i kor. Så det var meget nærliggende, at det skulle være Thomas, der lavede den sang.«

Spillerne er blevet hørt...#ForDanmark pic.twitter.com/5xvEf2fKGi — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) May 22, 2018

Men du er 23 år - Thomas Helmig var altså stor i firserne! Hvordan er han lige havnet øverst på din playliste?

»Da jeg voksede op i Aarhus, kørte Thomas Helmig konstant hjemme i stuen. Min mor er jo tosset med ham, ligesom de fleste andre mødre - især i Aarhus - også rigtig godt kan lide Thomas. Hans sange er deres 'party anthems' fra deres ungdomstid, ikk! Og sådan blev han også vores party anthem. Det er jo kult at høre Thomas Helmig. Der er jo ikke et sted i Danmark, hvor hans gamle numre ikke bliver spillet.«

Hørte du også Helmig i dine år i udlandet?

»Ja! Ham har jeg ihvertfald holdt fast i. Han er også sjov at dele med de andre danskere ude i klubberne.«

Hvad er det, Helmig kan for dig?

»Jeg bor inde på Østerbro nu, og her den anden aften var der længere nede ad vejen fest til klokken 03 om natten, og der var en periode på tre kvarter, hvor de spillede Thomas Helmig - og det var UTVIVLSOMT der, hvor man kunne høre flest synge med. Det er jo den ting, han kan. Han kan skabe fællesskab og få folk til at synge sammen. Og så skaber han en fest, for der er noget ironi i det og noget seriøsitet i det og noget humor. Det er passende!«

I indspillede musikvideoen med ham forleden. Var det første gang, du mødte ham?

»Ja, det var det faktisk. Det var skidesjovt.«

Var han en god fyr?

»Ja ja ja - er du sindssyg!? Han er godt nok sød. Sådan en rigtig fiks aarhusianer. Han er bare skøn,« understreger Viktor Fischer.

VM-sangen fra den 53-årige aarhusianske crooner og landsholdet, 'Hele Danmark op at stå', bliver ifølge DBU offentliggjort i starten af juni.