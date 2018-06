Den belgiske landsholdsstjerne Jan Vertonghen lignede ét stort spørgsmålstegn, inden testkampen mod Portugal var fløjtet i gang lørdag aften.

Tottenham-stjernen kløede sig i hovedet og kiggede forundrende ud på sidelinjen, da han på lang afstand spottede sin mor komme gående ind på banen med et kæmpe smil.

Overraskelsen var lykkedes. Jan Vertonghens mor var dukket uanmeldt op for at lykønske sin søn med hans landskamp nummer 100 for Belgien.

Da det gik op for Jan Vertonghen, mødte han sin mor i midten af banen, hvor de to krammede, og han fik overrakt en kasket som en hædersgave.

When your Mum surprises you with your 100th cap...



@VTMStadion pic.twitter.com/Jzi9d8GeAz — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) June 3, 2018

Det er præcis 11 år siden, at forsvarsspilleren gjorde landsholdsdebut for Belgien. Og det var vel at mærke også mod Portugal, som han lørdag spillede mod i sin landskamp nummer 100.

»Utroligt stolt over at spille for mit land. Tak for al støtten på denne rejse,« skrev Jan Vertonghen på det sociale medie Twitter, hvor han også lagde en video op af overraskelsen med sin mor.

2 June 2007

1st cap

v Portugal



(...exactly 11 years later)



2 June 2018

100th cap

v Portugal



Incredibly proud to play for my country. Thanks for all the support on this journey. Bring on the @FIFAWorldCup #RedTogether pic.twitter.com/RJADsVX6fh — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) June 2, 2018

Belgien og Portugal spillede 0-0 i en testkamp, hvor begge nationer stillede op i noget nær stærkeste startopstilling.

Begge lande har kvalificeret sig til VM-slutrunden i Rusland, som løber af stablen torsdag den 14. juni.