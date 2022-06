Lyt til artiklen

Den ene af landsholdets voldsomt vigtige forsvarskrumtapper er tilbage hos holdkammeraterne i Helsingør.

Tilbage med en ny titel på skuldrene: 26-årige Andreas Christensen blev nemlig far i søndags.

Fødslen af 'AC's og kæresten Katrine Friis' lille dreng var årsag til, at Andreas Christensen blev hjemme fra landsholdets opgaver mod både Frankrig og Østrig, og selv om han nu er tilbage i Helsingør, så forsøger landsholdsspilleren at komme tilbage til sin lille familie så ofte som muligt – blandt andet på onsdagens fridag i lejren.

»Der er ikke så meget, jeg kan gøre lige her i starten. Det er meget mor, der skal i gang. Men jeg prøver bare at være positiv, når jeg er hjemme. Jeg farer så meget mellem Helsingør og Frederiksberg, som jeg kan, for at vise min support og alt det der,« siger Andreas Christensen og fortæller om de sidste hektiske dage:

»De sidste fem dage har været utrolig hårde. De sidste to nætter har jeg bare prøvet at hente så meget søvn, som jeg overhovedet kunne. Men det har været dejligt. Det har været et langt forløb, men alt endte godt, og de har det begge godt. Så jeg er utrolig glad, men der er stadig noget søvn, jeg skal hente.«

Andreas Christensen har trods statussen som nybagt far meldt sig klar til kamp mod Kroatien fredag – og det bliver en super stolt stopper, som Kasper Hjulmand sender på banen.

»Det har været hårdt i starten, men det er utroligt dejligt, og jeg bliver super glad, så snart jeg ser ham. Så jeg er super stolt.«

Og landstræner Kasper Hjulmand glæder sig over at have den nyslåede farmand tilbage – træt eller ej.

»Han er ikke træt i morgen,« siger Hjulmand med et smil, inden han sætter ord på Andreas Christensens comeback på landsholdet.

»Det betyder meget for os, at han er tilbage. Han er en klassespiller, og han er helt oppe blandt de bedste. Men han er frisk, og det giver hele holdet noget friskhed. Han skal nok være der i morgen, selv om han siger, han er træt. Han er en meget vigtig spiller for landsholdet både i nutiden og i fremtiden, så det er en fornøjelse.«

