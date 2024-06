Victor Kristiansen befinder sig i øjeblikket i en turmultarisk periode i sin fodboldkarriere.

Den danske landsholdsstjerne kommer direkte fra en historisk sæson hos sin midlertidige arbejdsgiver i Bologna, står foran en vigtig EM-slutrunde, og så er hans fremtid i øvrigt også oppe i luften på klubplan.

Lejekontrakten med den storpræsterende Serie A-klub udløber 30. juni, og der er stadig ikke afklaring på, om danskeren skal tilbage og spille Premier League med Leicester, eller om det kan ende med en fast aftale i det italienske.

En situation, som landsholdsbacken ikke finder sig særlig godt til rette i.

»Selvfølgelig fylder det noget. Jeg ville da gerne bare have det afklaret i morgen, men det ved jeg godt, der ikke kommer til at ske,« indleder 'VK' og fortsætter:

»Det gælder vel også for jeres arbejde, at det ikke er særlig behageligt, hvis man ikke ved, hvad der skal ske i morgen eller en måned frem – men sådan er fodboldbranchen.«

Landsholdsbacken har spillet en forrygende sæson i Serie A som fast mand på Thiago Mottas Bologna-hold, der kvalificerede sig til Champions League for første gang i klubbens historie.

Men for nu er alle tanker om fremtid fuldstændig parkeret for den unge dansker, som har fuldt fokus på slutrunden i Tyskland.

»Jeg har et valg om, at jeg kan lade mig gå på af det, mens jeg er til slutrunde, og lade det påvirke den oplevelse, eller jeg kan sige: 'Det må vi tage til den tid'.«

»Jeg skal spille det her EM, og så har jeg bedt alle involverede parter om, at de skal lade mig have fokus på det,« fortæller han til den fremmødte presse i landsholdslejren.

For nu er danskeren altså stadig på kontrakt med Leicester indtil sommeren 2028.

Den 21-årige venstreback startede på bænken i onsdagens opgør mod Sverige, men kom ind fra bænken og leverede en præstation, der også fik ros i B.T.s karakterbog.

Som de fleste udtagede spillere i truppen, håber han dog stadig på mere end bare en bænkplads, når det går løs i Tyskland.

»Jeg synes, jeg har fået vist mig godt frem i de samlinger, der har været over sæsonen. Så jeg håber, drømmer og har ambitioner om at skulle starte inde i så mange kampe som muligt,« lyder meldingen fra danskeren.

Victor Kristiansen får mulighed for at vise sig yderligere frem for Kasper Hjulmand, når sidste test inden EM-slutrunden mod Norge løber af stablen lørdag aften.