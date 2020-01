'Nej'. Det var svaret, da TV2 spurgte Frank Pingel, om han havde lyst til at være med i TV2's nye program 'Kampklar', der blev sendt for første gang tirsdag aften.

Men Frank Pingel ombestemte sig.

Det fortæller han til B.T. tirsdag eftermiddag til et pressemøde på TV 2 forud for premieren.

»Det har jo været sjovt at være med. Men jeg var en af dem, der var meget i tvivl, om jeg skulle deltage. Jeg sagde faktisk nej, fordi jeg har været så meget skadet, faktisk mere end nogle af dem, der har sagt nej. Jeg har stort set ikke rørt en bold de sidste 15 år. Det var hårdt for mig, men jeg måtte jo op på hesten,« siger den tidligere landsholdsspiller.

TV 2 holder pressemøde på deres nye programserie Kampklar tirsdag den 7. januar 2019. Serien samler et hold af gamle landsholsspillere som Bjørn Kristensen, Martin Johansen Ole Kjær og Frank Pingel , og giver dem tre måneder til at blive kampklare.

Frank Pingel kom dog til at fortryde og endte med at sige ja til tilbuddet, da han lige havde overvejet det en ekstra gang:

»Det ligger lidt tilbage, hvorfor jeg endte med at sige ja. Jeg har fået børn i en lidt sen alder. Jeg har to på syv. Så det var lidt for, at de kunne få lov til at se, hvad deres far har lavet. Det var en god mulighed for mig til at være en god far.«

Da han satte sine ben i omklædningsrummet første gang sammen med de andre tidligere landsholdsspillere, var det heller ikke så ringe endda:

»Jeg har absolut ikke fortrudt. Bare det at være sammen med de gamle drenge og alt det, der hører med. Lugten i omklædningsrummet. Det var bare et flashback. Man har ikke tænkt på fodbold i 25 år. Så det at være tilbage og være midtpunkt og være i det, lugte til græsset igen... Det har været fantastisk,« fortæller Frank Pingel.

Efter at have spillet fodbold på topplan i i over et årti fra 1984-1995 og efterfølgende have en kort karriere som træner og massør, er Frank Pingel nu gået helt nye veje. Men knæene driller:

»Jeg er ved festivalerne. Jeg er lagerarbejder ude på festivalerne. Jeg står for al intern lager ude på Northside og Tinderbox. Det er mest sæsonsarbejde, men jeg er også på nedsat arbejdstid, fordi jeg har så dårlige knæ.«

»Men jeg er rigtig glad for at lave det, da jeg oprindeligt er håndværker, så jobbet passer fint til mig,« lyder det fra angriberen, der nåede 11 landskampe med fem mål til følge.

Frank Pingel har fem børn. Den ene af sønnerne spiller fodbold, og hvis du synes, navnet 'Pingel' virker lidt genkendeligt, så er det måske fordi, at en anden af sønnerne - Nicklas - har deltaget i 'Paradise Hotel'.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Sebastian Pingel, der spiller på Færøerne, har tidligere været et stort talent, men skader har stået i vejen for gennembruddet, hvis man spørger faren:

»Det er fantastisk at have en søn, der går op i det. Jeg synes bare, at det er synd for ham. Han var et fantastisk talent, men nu er han blevet 26 år. Han har haft lige så stort potentiale, som jeg havde. Men han har været uheldig op til sæsonstarter, hvor han har fået nogle småskader, som har gjort, at han lige er røget lidt ud hele tiden, og så rev han et korsbånd for to år siden.«

»Men jeg synes, at det er fedt, at han kommer ud og oplever noget, og for Sebastians tilfælde er det også en modningsproces i livet at komme ud og prøve noget i et andet land. Nu er det Færøerne, og så må vi se, om nogen opdager ham,« slutter Frank Pingel.

I sin professionelle karriere kom Frank Pingel godt omkring. Han startede i AGF, inden turen gik til Newcastle, Brøndby, TSV 1860 München, Bursaspor, Fernebahce og Lille.