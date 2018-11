Nicolai Jørgensens kone, Theresa Kofoed Jørgensen, var glad. Endelig skulle manden have klippet det skæg, som hun ikke er rigtig vild med.

Troede hun.

»Jeg sagde til mine holdkammerater, at jeg var fem mål bagud på grund af min skade. Så jeg ville ikke barbere mig, før jeg havde lavet fem mål. Men målet mod Heracles talte ikke jo, for det endte med at blive et selvmål. Jeg mangler stadig et mål, før skægget ryger,« siger Nicolai Jørgensen.

Theresa Kofoed er en del af TV2 Zulu-programmet ‘Kærester med landsholdet’, hvor man følger hendes liv som såkaldt fodbold-kone, selvom hun i den grad også beskæftiger sig med mange andre ting. (Du kan se B.T.'s VM-indslag med hende og Yussuf Poulsens kæreste i videoen herover)

Men lige nu brokker hun sig lidt på sin Instagram-profil over mandens skæg. For Nicolai Jørgensen så ud til at have scoret sit femte mål i bare fire kampe mod Heracles, da han steg til vejrs og headede bolden mod mål via en modstander-fod.

Det endte med at blive noteret som et selvmål et et par gennemkig af tv-billeder, og derfor løber den danske landsholdsangriber fredag på banen mod Wales med et skæg, der er længere, end man normalt ser hos ham.

»Hun er utilfreds ad helvede til, men hun forstår det også godt. Det er overtro jo. Men mit skæg er også lidt sløjt. Det er pænest, når det er trimmet til tre-fire millimeter,« siger Jørgensen med et stort smil.

Det smil dækker lige så meget over en nyfunden glæde efter en hård periode. VM sendte Nicolai Jørgensens humør et godt stykke ned, og han skulle bruge tid på at finde tilbage.

Vis dette opslag på Instagram Head over wheels baby Et opslag delt af Theresa Kofoed Jørgensen (@theresakofoed) den 12. Nov, 2018 kl. 9.06 PST

Det hjalp heller ikke, at han måtte kæmpe med en skade i foden, som han slet ikke kunne finde hoved og hale i.

Men han kom tilbage, og nu er han der, hvor han gerne vil være.

»Jeg har det godt. Endelig. Efter fire måneder på sidelinjen var det godt endelig at være tilbage,« siger Jørgensen, der trods væddemålet om de fem mål og klippet skæg ikke nødvendigvis kan love kæresten, at han holder, hvad han lover.

»Hvis der er mål i det, så beholder jeg det,« griner Jørgensen.

For mål betyder trods alt en del for en angriber.