Danmarks blonde back Jens Stryger Larsen stod og trippede lidt utålmodigt, da han skulle igennem den obligatoriske snak med journalisterne efter mandagens 2-0-sejr i sommerens sidste af fire Nations League-kampe.

Og det var der en god grund til.

»Jeg skal hurtigt ned i bad nu, og så skal jeg hjem til min lille pige og kone. Jeg fik jo en lille datter, lige før vi skulle samles i landsholdslejren. Så jeg glæder mig simpelthen så meget til at komme hjem til dem!«

»Bare være sammen med dem og ikke tænke på fodbold. Det glæder jeg mig allermest til,« lød det med et meterbredt smil fra Stryger.

Han og hustruen Emilie Sylvest Stryger Larsen bød den 26. maj velkommen til parrets første barn. Et par dage senere skulle Jens Stryger Larsen møde ind i landsholdslejren - og først nu her mere end to uger senere kan han endelige tage hjem til sin lille datter.

Og det har været et par mærkelige uger for den 30-årige landsholdsspiller.

»Ja, det har det. Det har været så specielt. Jeg har jo gået og håbet og troet på, at jeg kunne komme med på denne landsholdstur - og jeg har arbejdet hårdt for det i flere måneder. Men at det så lige faldt sammen med, at jeg skulle være far for første gang, er jo tilfældighedernes spil.

»Jeg er superglad for, at jeg har været med her, og det har været en fantastisk samling - men nu glæder jeg mig altså til at komme hjem til min lille pige.«