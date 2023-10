Han har før talt åbent om at få sine fodboldmillioner ud at leve og vokse.

Og nu har landsholdsspilleren Joachim Andersen, der før Rasmus Højlund var Danmarks dyreste fodboldspiller, investeret igen.

Tidligere i år købte han og farmand, forretningsmanden Jacob Andersen, sig ind i tøjfirmaet Another Aspect, der blandt andet har den tidligere landsholdsspiller og Superliga-profil Nicolaj Thomsen som stifter og ejer, og den investering opstod noget pudsigt.

»Det er ikke fordi jeg skal være i modebranchen efter min karriere. Det er mere for at sprede mine investeringer lidt.«

Den tidligere FC København-spiller Nicolaj Thomsen er stifter og medejer i Another Aspect, som Joachim Andersen har investeret i.

»Og så kender jeg Thomsen og synes, det er fedt, hvad han har gang i,« fortæller 27-årige Joachim Andersen, der trådte ind i bestyrelsen med sin far som formand.

Og netop Jacob Andersen spillede en særlig rolle, da investeringen faldt på plads.

»Det var lidt tilfældigt, hvordan det skete. Jeg var nede i butikken, vi begyndte at snakke, og jeg kendte ham en lille smule fra før.«

»Min far var med, og han er nordjyde, så de to fandt hinanden på en eller anden måde, og de begyndte at snakke mest sammen.«

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»De har gang i noget rigtig fedt, og det ville vi rigtig gerne være med i.«

Med en dagligdag som professionel fodboldspiller i Premier League-klubben Crystal Palace, så er det dog ikke investeringerne, der tager det meste af Andersens tid i disse år.

»Jeg bruger ikke særlig meget tid på det. Jeg er passiv, jeg er ikke så meget inde over det.«

»Det er mere min far. Jeg bruger min tid på at spille fodbold,« siger landsholdsspilleren.

Joachim Andersen købte sig i efteråret sidste år ind i Humac, og i sommeren sidste år fortalte Andersen blandt andet, at han har aktier i tøjfirmaet Han Kjøbenhavn samt tech-virksomhederne AirHelp og Bellabeat.

Dengang fortalte han til Forbes:

»Jeg er altid blevet lært op, især af min far, til at tænke over, hvad man vil efter sin karriere. Nu har vi en chance for at foretage nogle kloge investeringer, så man kan sikre sig så mange penge som muligt efter karrieren.«

»Det har altid været mit mål, siden jeg begyndte at tjene seriøse penge,« lød det fra landsholdsstjernen, der i disse dage forbereder sig på de kommende landskampe mod Kasakhstan og San Marino.